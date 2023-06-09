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Пропали с радаров. Когда люди становятся призраками и зомби

Пропали с радаров. Когда люди становятся призраками и зомби - РИА Новости, 09.06.2023

Пропали с радаров. Когда люди становятся призраками и зомби

Согласно недавнему опросу европейских ученых, почти треть подростков и молодых людей попадали в ситуацию, когда их знакомые внезапно исчезали, не отвечали на... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

наука

психология

социология

соцсети

смартфон

интернет

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Согласно недавнему опросу европейских ученых, почти треть подростков и молодых людей попадали в ситуацию, когда их знакомые внезапно исчезали, не отвечали на сообщения, резко разрывали отношения без объяснения причин. Еще треть сами поступали так с другими. Подобное поведение в социальных сетях называют гостингом. Наука только приступает к его изучению.Пропасть без объяснения причинВ 2015-м оскароносная актриса Шарлиз Терон оказалась в центре скандала, расторгнув помолвку с Шоном Пенном. В СМИ просочилась информация о том, что звезда резко оборвала контакты с бывшим партнером. Это дало повод газетам обвинить ее в гостинге — одном из самых травматичных способов выйти из отношений.Термин "гостинг" происходит от английского слова ghost — призрак. Впервые он появился в словаре городского сленга в 2006-м и означал разрыв преимущественно виртуальных отношений. По мере роста популярности онлайн-знакомств гостинг стал частым явлением и попал в поле зрения науки. В онлайн-дейтинге он означает, что человек после активной переписки или даже пары очных встреч без каких-либо объяснений резко обрывает связь, не отвечает на СМС-сообщения, звонки, мейлы. Гостер (тот, кто инициировал разрыв) присутствует в интернет-пространстве, пишет посты в соцсетях, ставит кому-то лайки. При этом другой стороне становится ясно, что отношения окончены.Гостинг сопровождает развитие IT-технологий, смартфонов, приложений для знакомств. Достаточно игнорировать сообщения человека или заблокировать его в мессенджере, удалить из друзей в соцсетях. "Технические устройства и медиаплатформы дают легкий доступ к отношениям, но и легкий выход из них", — пишет исследовательница Лея Лефевр из Университета Алабамы в сборнике о влиянии соцсетей на любовь. Гостинг — технологически продвинутый метод, который используют, чтобы без выяснения отношений и открытого противостояния разорвать связь.Такое поведение распространяется не только на любовные отношения, но и на дружбу, работу, научную среду. К примеру, своим опытом недавно поделилась на страницах в Nature исследовательница Адитья Симха.Что чувствуют жертвы гостингаГостинг привлек внимание ученых в первую очередь негативными последствиями. Голландские ученые приводят такие данные опроса почти четырехсот взрослых: 37 процентов из них испытывали гостинг в приложениях для знакомств и винили в этом себя, 44 процента отметили долгосрочные психологические проблемы. Согласно некоторым исследованиям, люди переносят гостинг хуже, чем явный отказ, воспринимают его как неожиданный и нечестный прием. Американские ученые отмечают, что гостинг — это вид остракизма, то есть социального игнорирования, отвержения.Чем больше человек нуждается в определенности, тем сильнее ранит его гостинг. Это показали ученые из США во главе с Кристиной Лектор, опросив несколько сотен людей, из которых почти две трети оказывались в ситуации, когда их игнорировали без объяснения причин, либо сами использовали такой способ разрыва отношений. Выяснилось, что гостинг между друзьями не менее травматичен, чем между любимыми. "Он создает двусмысленную ситуацию: одна сторона не знает, что происходит. Для тех, кто ждет объяснений, негативный эффект усиливается", — цитирует Лектор пресс-служба Университета Джорджии.Гостинг больно бьет по самооценке, чувству принадлежности, осмысленности существования. Парадоксально, но склонные к определенности люди сами норовят гостить других, поскольку видят в этом завершенность. Впрочем, этот вывод не окончательный, предупреждают авторы работы.Кто страдает большеГостинг стоит в ряду похожих явлений — таких как страх выпасть из социальной группы, завуалированный крик о помощи в виде тревожных постов в соцсетях (vaguebooking). Это все следствие использования соцсетей в целях дать понять окружающим: "я существую", "я не один", "я вместе с вами". Испытав игнорирование, человек стремится восстановить социальный статус. Такой вывод сделали ученые из Австрии, опросив почти тысячу молодых людей в возрасте 18-29 лет.Исследование австрийцев показало: чем чаще человек использует соцсети, тем выше риск стать жертвой гостинга, страха изгнания или тревожного поста. Женщины в силу привычки чуть меньше опасаются таких проявлений. Этому способствуют анонимность и возможность слежки за пользователем в интернете. Соцсети могут служить катализатором, усиливающим плохие черты характера, не способствовать развитию личности. Впрочем, это вопрос спорный, указывают авторы.Еще одна работа из Австрии, на этот раз основанная на длительном сборе данных, посвящена причинам гостинга. Ученые дважды в течение 2021 года анкетировали 16-21-летних молодых людей. Именно эта возрастная группа активно использует соцсети и виртуальные знакомства. Из других исследований известно, что почти треть подростков и молодых людей становились гостерами, четверть — их жертвами, почти каждый второй оказывался по обе стороны.Всего в первый опрос включили 978 человек, из них 415 прошли второй этап. Причем ученых интересовал разрыв не только любовных отношений, но и дружеских. В первом случае чаще всего люди пропадали с радаров из-за избытка сообщений. Гостеры отмечали, что на каком-то этапе переписка выходила за рамки их возможностей. Дело в том, что начало романа всегда отнимает много времени и ресурсов, не все это выдерживают. И тогда самое простое решение — игнорировать собеседника.Дружба, напротив, не так всепоглощающа, возможно, поэтому и причины ее прекращения другие. Оказалось, что более самоуверенные люди чаще склонны резко рвать связи, но страдают они не меньше. Со временем у них может начаться депрессия. Это показывает, что гостинг негативно влияет на обе стороны. Неожиданно, но дружеский гостинг оказался более травматичным, чем любовный.Примечательно, что ученые не нашли связи между депрессией и склонностью к гостингу. А вот исследователи из Австралии показали, что два нездоровых типа личности — грандиозный и уязвимый нарцисс — скорее прибегают к нему для разрыва отношений. Кстати, гостинг может принимать более жестокую форму — зомбинг, пишет первый автор статьи Меган Уиллз на страницах The Conversation. Это когда человек внезапно пропадает, чтобы также внезапно объявиться в вашей жизни спустя месяцы и даже годы. Самым разумным в этом случае будет, заключает исследовательница, заблокировать "зомби".

https://ria.ru/20210805/rabota-1744440940.html

https://ria.ru/20181219/1548250198.html

https://ria.ru/20230218/depressiya-1852667757.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

психология, социология, соцсети, смартфон, интернет