https://ria.ru/20230609/ges-1877156333.html

ЧП на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, заявил Хуснуллин

ЧП на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 09.06.2023

ЧП на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, заявил Хуснуллин

Разрушение Каховской ГЭС на обеспечение Крыма питьевой водой не повлияет, заявил "России 1" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:21

2023-06-09T11:21

2023-06-09T11:31

разрушение каховской гэс

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

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киев

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС на обеспечение Крыма питьевой водой не повлияет, заявил "России 1" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Ситуация с Каховской ГЭС по водообеспечению, именно питьевому, не повлияет, потому что у нас Крым полностью автономно обеспечен водой. Мы два последних года по поручению президента очень активно занимались (этим): мы сделали дополнительные каналы связи между водохранилищами, мы разбурили все возможные подземные источники, дали дополнительное поступление воды из подземных источников. Плюс, откровенно говоря, погода помогла", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1", комментируя ситуацию с Северо-Крымским каналом на фоне разрушения Каховской ГЭС.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230609/ges-1877153101.html

https://ria.ru/20230608/voda-1876917981.html

новая каховка

киев

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

разрушение каховской гэс, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, киев, россия