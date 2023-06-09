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ЧП на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 09.06.2023
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11:21 09.06.2023 (обновлено: 11:31 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ges-1877156333.html
ЧП на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, заявил Хуснуллин
ЧП на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 09.06.2023
ЧП на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, заявил Хуснуллин
Разрушение Каховской ГЭС на обеспечение Крыма питьевой водой не повлияет, заявил "России 1" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:21
2023-06-09T11:31
разрушение каховской гэс
марат хуснуллин
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
киев
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС на обеспечение Крыма питьевой водой не повлияет, заявил "России 1" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Ситуация с Каховской ГЭС по водообеспечению, именно питьевому, не повлияет, потому что у нас Крым полностью автономно обеспечен водой. Мы два последних года по поручению президента очень активно занимались (этим): мы сделали дополнительные каналы связи между водохранилищами, мы разбурили все возможные подземные источники, дали дополнительное поступление воды из подземных источников. Плюс, откровенно говоря, погода помогла", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1", комментируя ситуацию с Северо-Крымским каналом на фоне разрушения Каховской ГЭС.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230609/ges-1877153101.html
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новая каховка
киев
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разрушение каховской гэс, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, киев, россия
Разрушение Каховской ГЭС, Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Песков, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Киев, Россия
ЧП на Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, заявил Хуснуллин

Хуснуллин заявил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС на обеспечение Крыма питьевой водой не повлияет, заявил "России 1" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Ситуация с Каховской ГЭС по водообеспечению, именно питьевому, не повлияет, потому что у нас Крым полностью автономно обеспечен водой. Мы два последних года по поручению президента очень активно занимались (этим): мы сделали дополнительные каналы связи между водохранилищами, мы разбурили все возможные подземные источники, дали дополнительное поступление воды из подземных источников. Плюс, откровенно говоря, погода помогла", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 1", комментируя ситуацию с Северо-Крымским каналом на фоне разрушения Каховской ГЭС.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
МИД заявил, что Киев должен ответить за разрушение Каховской ГЭС
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Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
8 июня, 12:42
 
Разрушение Каховской ГЭСМарат ХуснуллинСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Новая КаховкаКиевРоссия
 
 
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