https://ria.ru/20230609/ges-1877148434.html

Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС

Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023

Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС

Пять кладбищ и один скотомогильник, по уточненным данным, попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:50

2023-06-09T10:50

2023-06-09T10:50

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пять кладбищ и один скотомогильник, по уточненным данным, попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, в городе Алешки затоплены два кладбища, еще по одному - в населенных пунктах Солонцы, Крынка и Корсунка", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зоне затопления также оказался один скотомогильник, который расположен в районе населенного пункта Голая Пристань. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

херсонская область

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происшествия, херсонская область , разрушение каховской гэс