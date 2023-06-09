https://ria.ru/20230609/ges-1877148434.html
Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС
Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023
Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС
Пять кладбищ и один скотомогильник, по уточненным данным, попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:50
2023-06-09T10:50
2023-06-09T10:50
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876729807_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_9c269db1d2ae9dae9279e59b015035bd.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пять кладбищ и один скотомогильник, по уточненным данным, попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, в городе Алешки затоплены два кладбища, еще по одному - в населенных пунктах Солонцы, Крынка и Корсунка", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зоне затопления также оказался один скотомогильник, который расположен в районе населенного пункта Голая Пристань. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876729807_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_1e3ccff5ae84c1b39a56fc24bbfecaf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС
Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС
Экстренные службы: пять кладбищ попали в зону подтопления после ЧП на Каховской ГЭС