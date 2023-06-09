Рейтинг@Mail.ru
Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/ges-1877148434.html
Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС
Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 09.06.2023
Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС
Пять кладбищ и один скотомогильник, по уточненным данным, попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:50
2023-06-09T10:50
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876729807_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_9c269db1d2ae9dae9279e59b015035bd.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пять кладбищ и один скотомогильник, по уточненным данным, попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, в городе Алешки затоплены два кладбища, еще по одному - в населенных пунктах Солонцы, Крынка и Корсунка", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зоне затопления также оказался один скотомогильник, который расположен в районе населенного пункта Голая Пристань. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876729807_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_1e3ccff5ae84c1b39a56fc24bbfecaf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС
Пять кладбищ попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС

Экстренные службы: пять кладбищ попали в зону подтопления после ЧП на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРазрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона
Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пять кладбищ и один скотомогильник, по уточненным данным, попали в зону подтопления при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По уточненной информации, в городе Алешки затоплены два кладбища, еще по одному - в населенных пунктах Солонцы, Крынка и Корсунка", - сказал собеседник агентства.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
По его словам, в зоне затопления также оказался один скотомогильник, который расположен в районе населенного пункта Голая Пристань.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала