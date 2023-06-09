https://ria.ru/20230609/dzhonson-1877337248.html
Борис Джонсон покинул пост члена парламента от консерваторов
Борис Джонсон покинул пост члена парламента от консерваторов - РИА Новости, 09.06.2023
Борис Джонсон покинул пост члена парламента от консерваторов
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон покидает пост члена парламента от Консервативной партии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T23:42
2023-06-09T23:42
2023-06-09T23:44
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон покидает пост члена парламента от Консервативной партии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление политика. "Итак, сегодня я написал своей ассоциации в Аксбридже и Южном Райслипе (избирательный округ - ред.), чтобы сообщить, что я немедленно ухожу в отставку и инициирую немедленные дополнительные выборы", - говорится в заявлении Джонсона, которое опубликовал телеканал. Как отмечает Sky News, бывший премьер принял такое решение после получения результатов независимого публичного расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса. "Мне очень грустно покидать парламент по крайней мере на время, но прежде всего я озадачен и потрясен тем, что меня могут заставить уйти антидемократическим путем", - отметил Джонсон в заявлении. Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в 2022 году стал Риши Сунак, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны. В настоящий момент по делу Джонсона ведется расследование, после того как в полицию поступили новые сведения о нарушении им антиковидных ограничений. В марте 2023 года Джонсон дал показания в парламентском комитете по привилегиям в рамках продолжения расследования дела о ковид-вечеринках. Экс-премьер извинился за то, что ввел парламент в заблуждение, однако заявил, что это было сделано непреднамеренно. Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20230609/nato-1877265068.html
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в мире, борис джонсон, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Великобритания
Борис Джонсон покинул пост члена парламента от консерваторов
Бывший премьер Британии Борис Джонсон покидает пост члена парламента от консерваторов
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон покидает пост члена парламента от Консервативной партии, сообщает телеканал Sky News
со ссылкой на заявление политика.
"Итак, сегодня я написал своей ассоциации в Аксбридже и Южном Райслипе (избирательный округ - ред.), чтобы сообщить, что я немедленно ухожу в отставку и инициирую немедленные дополнительные выборы", - говорится в заявлении Джонсона, которое опубликовал телеканал.
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Как отмечает Sky News, бывший премьер принял такое решение после получения результатов независимого публичного расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса.
«
"Мне очень грустно покидать парламент по крайней мере на время, но прежде всего я озадачен и потрясен тем, что меня могут заставить уйти антидемократическим путем", - отметил Джонсон в заявлении.
Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, 6 сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс
. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьер-министром Британии в 2022 году стал Риши Сунак
, самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.
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В настоящий момент по делу Джонсона ведется расследование, после того как в полицию поступили новые сведения о нарушении им антиковидных ограничений.
В марте 2023 года Джонсон дал показания в парламентском комитете по привилегиям в рамках продолжения расследования дела о ковид-вечеринках. Экс-премьер извинился за то, что ввел парламент в заблуждение, однако заявил, что это было сделано непреднамеренно.
Скандал разразился вокруг мероприятий в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна, объявленного из-за коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа
, когда ограничения в Соединенном Королевстве еще действовали, а также был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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