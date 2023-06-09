https://ria.ru/20230609/dovse-1877264027.html

НАТО призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ

НАТО призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ - РИА Новости, 09.06.2023

НАТО призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ

НАТО призвала Россию пересмотреть решение о выходе из Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), говорится в заявлении альянса. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:23

2023-06-09T16:23

2023-06-09T16:32

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обсе

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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. НАТО призвала Россию пересмотреть решение о выходе из Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), говорится в заявлении альянса.Ранее Россия уведомила все государства-участники Договора об обычных вооруженных силах в Европе о своем решении выйти из него, это произойдет 7 ноября."Союзники настоятельно призывают Россию соблюдать свои обязательства и обязанности, использовать остающееся до выхода время для пересмотра своего решения", - говорится в заявлении НАТО.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант договора. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

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россия, нато, в мире, европа, париж, владимир путин, обсе