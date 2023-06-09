https://ria.ru/20230609/demografiya-1877085652.html

Главная демографическая проблема: дети стали предметом роскоши

Главная демографическая проблема: дети стали предметом роскоши - РИА Новости, 09.06.2023

Главная демографическая проблема: дети стали предметом роскоши

То, что с демографией у нас проблемы, признано уже на самом высоком уровне. Как их решать — тут мнения радикально расходятся. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

2023-06-09T08:00

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демография

дети

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То, что с демографией у нас проблемы, признано уже на самом высоком уровне. Как их решать — тут мнения радикально расходятся.Демографический тренд идет на понижение во всем мире — самые бедные страны ничем не отличаются от самых богатых. Много рожать не хотят нигде. Современная экономика устроена так, что дети перестали быть инвестицией в будущее, как это было на протяжении всей истории человечества. Дети сегодня остаются детьми лет до тридцати минимум — они в поиске, у них творческие порывы и метания, они вовсе не торопятся обеспечивать своих родителей — и это нормально. В плане инвестиций гораздо выгоднее купить одну-две студии и сдавать их в аренду на старости лет. А дети — это по нашим временам предмет роскоши.Но именно это и делает их столь любимыми. Если уж сегодня человек решается завести наследника — это действительно серьезный, осознанный выбор. Это любовь на всю жизнь. Именно поэтому отношения в рядовой российской семье стали сегодня на порядок добрее и нежнее, чем были раньше. Парадокс в том, что у нас стало меньше детей, но больше счастливых семей.Как результат — больше половины нашей молодежи сегодня мечтает создать семью. Это поразительно хорошая цифра. В Европе давно уже больше половины детей рождается вне брака, в США — похожие пропорции. А у нас вот — молодые люди хотят создавать семьи, рожать детей. Это прекрасно, и в этом их надо всячески поддерживать.Дело в том, что потенциальным родителям сегодня приходится ой как нелегко. Самые прогрессивные мировые оракулы просто требуют от людей перестать размножаться: ребенок, мол, оставит углеродный след и разгонит глобальное потепление.Чуть менее прогрессивные еще позволяют заводить детей, но зато пилят несчастных родителей по каждому поводу. Не то сказал, не так посмотрел, не позаботился, не понял, недооценил — в современной "либеральной" педагогике родители по умолчанию во всем виноваты перед собственными детьми. За педагогикой подтягивается ювенальная юстиция — чисто карательный инструмент, заточенный на разрушение семьи.Просто прекрасно, что наши люди от этой западной инквизиции защищены. Однако давление социума на них тоже существует. У многих отечественных деятелей есть свое видение идеальной семьи, и они хотят, чтобы все реальные семьи ему соответствовали. Но так не бывает.Вот коллегу Акопова расстроил результат опроса ВЦИОМ, согласно которому большинство молодых людей обоего пола выступают за консенсус в семье, а проще говоря — за равноправие и умение договариваться. Ему кажется, что семьи, где нет главы, обречены.А я думаю, что нацеленность на поиск консенсуса как раз доказывает, что молодежь смотрит на брак очень реалистично, ответственно и серьезно. И опять-таки — в этом ее надо поддерживать.Иерархия в семье во главе со старшим мужчиной всегда — даже во времена Домостроя — была неким отвлеченным идеалом. В реальности мужчина обычно охотился на мамонта, бесконечно воевал, ходил на отхожий промысел или работал вахтовым методом, чтобы прокормить семью. В доме по факту хозяйничали женщины.Неполные семьи, матери-одиночки — это вовсе не новейшее "достижение", это суровая реальность человеческой истории. Наполеона Бонапарта воспитывала, к примеру, многодетная мать-одиночка, и, надо сказать, получилось у нее неплохо.Патриархальная модель семьи вполне может иметь место и сегодня. Но считать ее единственным идеалом не стоит. Все люди разные: кто-то верит в бога, кто-то нет. Кто-то хочет ходить по воскресеньям с семьей в церковь, кто-то в цирк, а кто-то валяться дома на диване и смотреть мультики. И все это цветущее разнообразие семейных моделей надо тщательно поддерживать и оберегать — в этом саду растет наше будущее.Моральное давление на молодежь, принуждение ее к тому, чтобы соответствовать каким-то выдуманным идеалам — неважно, либеральным или традиционалистским, — ни к чему хорошему не приведет. Даже панды не размножаются в неволе.Людям, готовящимся стать родителями, неимоверно важно чувствовать одобрение общества. Их и так замучили нотациями и проповедями: туда ходи, сюда не ходи, надень на ребенка шапочку, сними с ребенка шапочку. Словно все общество — это бабки на скамейке, которые вечно ворчат и чего-то требуют.Сегодняшним родителям, конечно, необходима полноценная материальная поддержка государства — причем она должна покрывать не только первичные потребности ребенка, но и кружки, лагеря, возможности творческого развития. Но не менее важна и моральная атмосфера в стране — атмосфера заботы, внимания и доброты.Здесь важно не допустить перекоса, который годами царствовал у нас в сфере экономики, когда не экономика была для человека, а человек для экономики. Нельзя делать так, чтобы человек был для демографии. Люди очень тонко чувствуют такое отношение. И нет, оно не ведет к повышению рождаемости.Выбирая равноправную семью, молодежь видит будущее точнее, чем многие эксперты. Дело в том, что традиционные семейные ценности сами по себе рождаемость отнюдь не повышают.Посмотрите на Японию: вот уж где поистине религиозное отношение к семье. Ну и как там с рождаемостью? Да, мы видим там семидесятилетних детей, трогательно ухаживающих за девяностолетними родителями, столетних мужей, заботящихся о столетних женах. Но ведь население стареет и вымирает неслыханными темпами.Та же история с Китаем. Семья — дело святое, отношения между родными — это самое главное в жизни. Но вот заводить второго ребенка китайские семьи не спешат, хотя правительство сегодня их к этому усиленно призывает.Нам нужны самые разные семьи — полные, неполные, патриархальные, демократические — лишь бы в них были дети и лишь бы всем там жилось хорошо. Единственной и идеальной модели ячейки общества не существует, каждая из них уникальна, в каждой свой рецепт успеха. Хотелось бы тут не согласиться с классиком: все счастливые семьи счастливы по-разному.

https://ria.ru/20230410/demografiya-1864258470.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221119/rozhdaemost-1832495434.html

https://ria.ru/20230317/rozhdaemost-1858561720.html

https://ria.ru/20230529/semya-1873827279.html

https://ria.ru/20230331/naselenie-1861896371.html

https://ria.ru/20220902/naselenie-1813802818.html

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аналитика, европа, сша, япония, общество, демография, дети