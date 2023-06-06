https://ria.ru/20230606/semya-1876288721.html

Беда пришла: мы не знаем, кто в доме хозяин

Беда пришла: мы не знаем, кто в доме хозяин - РИА Новости, 06.06.2023

Беда пришла: мы не знаем, кто в доме хозяин

Пока Россия отвечает на вопрос "кто в доме хозяин?" (где под "домом" имеется в виду пространство русской цивилизации), российское общество отвечает на этот же... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:00

2023-06-06T08:00

2023-06-06T08:10

аналитика

россия

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общество

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Пока Россия отвечает на вопрос "кто в доме хозяин?" (где под "домом" имеется в виду пространство русской цивилизации), российское общество отвечает на этот же вопрос в отношении семьи. И от этих ответов становится тревожно за будущее нашего народа — землю русскую мы соберем воедино, а вот сохраним ли семью?Нет, свежий опрос ВЦИОМ не дает каких-то страшных цифр об изменении отношения к значению семьи как таковой — он вообще не об этом. Он "о распределении гендерных ролей в российских семьях", то есть раскрывает суть того, что у нас теперь понимают под "семьей". И вот тут как раз и начинается самое интересное.Оказывается, за последние два десятилетия у нас произошла революция: в семье теперь не должно быть главы. Вообще. Так считают 68 процентов опрошенных, притом что еще в 2005-м так думали 35 процентов. Соответственно, доля тех, кто полагает, что главой семьи должен быть старший в семье мужчина (а если его нет, то старшая в семье женщина), сократилась с 38 процентов до 18. То есть у нас официально закончился патриархат — ведь именно с ним борются феминистки? Нет, при сохранении существующих тенденций у нас закончится семья как таковая.И это не алармизм, хотя социологи, естественно, подают все как закономерный ход прогресса:"Современная семья имеет мало общего с семьей прошлого столетия. Отличаются не только ее состав, размер и функции, но и образ жизни супругов, их ролевые ожидания в браке. На смену жесткой гендерной иерархии приходит модель достижения гендерного консенсуса: мужчины все больше вовлекаются в домашние хлопоты и воспитание детей, а женщины активнее участвуют в материальном обеспечении и общественной жизни. Вместе с перераспределением гендерных обязанностей меняются и представления о распределении власти в семье".Каждому типу семьи у них есть свое название: традиционная называется "патерналистской моделью", а та, что без царя в голове, — "консенсусной" (любимое слово Горбачева). Есть еще, правда, "прагматическая" и "утилитаристская": это когда решения принимает тот, кто лучше ориентируется в ситуации, или тот, кто больше зарабатывает, но обе эти "модели" не близки россиянам: первая набрала семь процентов, а вторая — четыре. Так что все идет к тому, что "консенсус" постепенно станет у нас главным идеалом семьи. То есть убьет семью — сначала большую, а потом и маленькую. Потому что уже сейчас "за равноправие в семье" выступают 78 процентов 18-24-летних, то есть молодежь свой выбор сделала.Что же тогда кипятиться, если все уже решено неумолимым ходом истории? И вообще, зачем такие пещерные домостроевцы, как автор этого текста, пугают людей "отмиранием семьи"? Ничего не умрет: будет новая, равноправная семья — без насилия, диктата, конкуренции и прочего непотребства. Всем будет хорошо — и детям тоже.Вот только этих детей просто не будет, потому что представление о равноправной семье само по себе наивно или глупо. Мужчина не равноправен женщине — он не лучше и не хуже: он другой. Семья, в которой нет старшего, нет главы, нет мужского и женского дела, это не семья — это акционерное общество, которое распадется при первых же проблемах. Отсюда и огромное количество разводов, оттого что люди создают семью исходя из совершенно ложных представлений о том, что разница между мужским и женским стирается и обо всем можно договориться. А если не получится договориться — ну ничего, разведемся и еще раз попробуем, а потом еще. Это не просто антисемейный подход — это подход, который ведет к уничтожению самого института семьи, замены его на временные браки и союзы, на "договорные отношения двух равноправных партнеров".Но что же делать, если женщина уже не хочет отказаться от работы, "вернуться в дом", а ведь именно этого хочет оторванный от реальности автор? Да, историю не повернуть вспять — капитализм выгнал женщин из дома на работу. Но очень скоро (по историческим меркам) эта самая равноправная, то есть работающая, женщина станет капитализму не нужна в качестве рабочего — и что, он будет загонять ее обратно в семью? Нет, ну что вы, она будет нужна ему только в качестве потребителя, причем автономного, ну или с одним заведенным "для себя" ребенком. Чем больше потребителей, то есть единиц "домохозяйств" (этот термин издевательски обозначает уже не семью, а просто любую самостоятельно живущую единицу), тем выгоднее капиталисту и его государству. Но русские-то выбирают свой путь — зачем тогда нам идти по стопам тех, кто уже прошел от равноправной семьи сначала к семье с родителем "номер один" и "номер два", а потом и культу чайлдфри?А что нужно делать, чтобы не уйти в небытие? Говорить о том, что старший в семье — это не про насилие, диктат, эксплуатацию или унижение женщин, а про ответственность, долг и любовь. Вот что нужно внушать детям и в школе, и в культуре, и дома (даже если этот дом неполон). Старший в семье — это не просто естественный, это единственно возможный уклад существования семьи. Не отменяющий уважения к мнению второй половины, а уж если говорить прямо, то наделяющий ее реальной властью в доме, как это происходит практически во всех традиционных обществах. Да, русские не могут по мановению волшебной палочки вернуться к большой семье (а нам нужна именно большая семья — с тремя, четырьмя, пятью детьми), но мы должны сейчас сделать все, чтобы у новых поколений было заложено нормальное, правильное понимание того, что такое семья. Иначе — без царя в голове, без старшего в семье — не будет ни народа, ни России.

https://ria.ru/20230415/brak-1865482730.html

https://ria.ru/20230125/brak-1847383713.html

https://ria.ru/20230522/minzdrav-1873397454.html

https://ria.ru/20230605/sertifikat-1876215900.html

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аналитика, россия, вциом, общество