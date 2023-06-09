https://ria.ru/20230609/cherchenie-1877278258.html

Минпросвещения РФ создаст курс черчения для инженерного образования

Минпросвещения РФ создаст курс черчения для инженерного образования - РИА Новости, 09.06.2023

Минпросвещения РФ создаст курс черчения для инженерного образования

Минпросвещения России усилит курс черчения в рамках предмета "технология" и создаст отдельный для инженерного образования, заявил глава министерства Сергей... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T17:03

2023-06-09T17:03

2023-06-09T17:03

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

образование

образование - общество

сн_образование

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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Минпросвещения России усилит курс черчения в рамках предмета "технология" и создаст отдельный для инженерного образования, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "У нас есть курс черчения в рамках предмета "технология", мы этот курс усилим, сделаем отдельный курс для инженерного образования и отдельно проведем повышение квалификации учителей по черчению", - сказал Кравцов журналистам. Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в 2024-2025 учебном году в школах РФ черчение.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор