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Минпросвещения РФ создаст курс черчения для инженерного образования
Минпросвещения РФ создаст курс черчения для инженерного образования - РИА Новости, 09.06.2023
Минпросвещения РФ создаст курс черчения для инженерного образования
Минпросвещения России усилит курс черчения в рамках предмета "технология" и создаст отдельный для инженерного образования, заявил глава министерства Сергей... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T17:03
2023-06-09T17:03
2023-06-09T17:03
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
образование
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КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Минпросвещения России усилит курс черчения в рамках предмета "технология" и создаст отдельный для инженерного образования, заявил глава министерства Сергей Кравцов. "У нас есть курс черчения в рамках предмета "технология", мы этот курс усилим, сделаем отдельный курс для инженерного образования и отдельно проведем повышение квалификации учителей по черчению", - сказал Кравцов журналистам. Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в 2024-2025 учебном году в школах РФ черчение.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Минпросвещения России усилит курс черчения в рамках предмета "технология" и создаст отдельный для инженерного образования, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
"У нас есть курс черчения в рамках предмета "технология", мы этот курс усилим, сделаем отдельный курс для инженерного образования и отдельно проведем повышение квалификации учителей по черчению", - сказал Кравцов журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в 2024-2025 учебном году в школах РФ черчение.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.