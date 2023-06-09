https://ria.ru/20230609/borrel-1877162755.html

В Сети посоветовали Боррелю разобраться с Ираком

В Сети посоветовали Боррелю разобраться с Ираком - РИА Новости, 09.06.2023

В Сети посоветовали Боррелю разобраться с Ираком

Пользователи Twitter осудили Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который после удара ВСУ по РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T11:41

2023-06-09T11:41

2023-06-09T11:41

в мире

ирак

херсонская область

россия

жозеп боррель

twitter

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который после удара ВСУ по пункту эвакуации в Херсонской области обратился с призывом "прекратить обстрелы" к России."Прекратите поддерживать режим Зеленского", - написал комментатор."Честно говоря, нужны приложить больше усилий, чтобы помочь людям, пострадавшим от потопа. Чем вы занимаетесь?" - спросил второй."А кто привлечен к ответственности за незаконную войну в Ираке?" - задался вопросом читатель."Жозеп, вы должны способствовать началу переговоров. Не наоборот", - резюмировали в дискуссии.В четверг украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации людей из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань, есть жертвы и раненые. В числе погибших – беременная женщина.

https://ria.ru/20230609/borrel-1877147084.html

https://ria.ru/20230608/obstrel-1876957341.html

ирак

херсонская область

россия

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в мире, ирак, херсонская область , россия, жозеп боррель, twitter, вооруженные силы украины