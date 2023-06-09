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В Сети посоветовали Боррелю разобраться с Ираком - РИА Новости, 09.06.2023
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11:41 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/borrel-1877162755.html
В Сети посоветовали Боррелю разобраться с Ираком
В Сети посоветовали Боррелю разобраться с Ираком - РИА Новости, 09.06.2023
В Сети посоветовали Боррелю разобраться с Ираком
Пользователи Twitter осудили Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который после удара ВСУ по РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T11:41
2023-06-09T11:41
в мире
ирак
херсонская область
россия
жозеп боррель
twitter
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который после удара ВСУ по пункту эвакуации в Херсонской области обратился с призывом "прекратить обстрелы" к России."Прекратите поддерживать режим Зеленского", - написал комментатор."Честно говоря, нужны приложить больше усилий, чтобы помочь людям, пострадавшим от потопа. Чем вы занимаетесь?" - спросил второй."А кто привлечен к ответственности за незаконную войну в Ираке?" - задался вопросом читатель."Жозеп, вы должны способствовать началу переговоров. Не наоборот", - резюмировали в дискуссии.В четверг украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации людей из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань, есть жертвы и раненые. В числе погибших – беременная женщина.
https://ria.ru/20230609/borrel-1877147084.html
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в мире, ирак, херсонская область , россия, жозеп боррель, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Ирак, Херсонская область , Россия, Жозеп Боррель, Twitter, Вооруженные силы Украины
В Сети посоветовали Боррелю разобраться с Ираком

В Twitter осудили призыв главы дипломатии ЕС Борреля прекратить огонь в Херсонской области

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который после удара ВСУ по пункту эвакуации в Херсонской области обратился с призывом "прекратить обстрелы" к России.
"Прекратите поддерживать режим Зеленского", - написал комментатор.
"Честно говоря, нужны приложить больше усилий, чтобы помочь людям, пострадавшим от потопа. Чем вы занимаетесь?" - спросил второй.
"А кто привлечен к ответственности за незаконную войну в Ираке?" - задался вопросом читатель.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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"Жозеп, вы должны способствовать началу переговоров. Не наоборот", - резюмировали в дискуссии.
В четверг украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации людей из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань, есть жертвы и раненые. В числе погибших – беременная женщина.
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В миреИракХерсонская областьРоссияЖозеп БоррельTwitterВооруженные силы Украины
 
 
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