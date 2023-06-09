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У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023
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18:17 09.06.2023 (обновлено: 18:49 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/bespilotniki-1877301518.html
У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника
У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023
У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника
Средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:17
2023-06-09T18:49
запорожская аэс
происшествия
безопасность
сергей шойгу
энергодар
вооруженные силы украины
днепр (город)
европа
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МЕЛИТОПЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур."Сегодня киевский режим предпринял очередную попытку дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Утром силами РЭБ были посажены три БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС", — сообщил собеседник агентства.По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, генеральный секретариат ООН и МАГАТЭ не реагируют на поступающие еженедельно от Москвы ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении ЗАЭС.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.При этом украинские войска продолжают регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
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запорожская аэс, происшествия, безопасность, сергей шойгу, энергодар, вооруженные силы украины, днепр (город), европа
Запорожская АЭС, Происшествия, Безопасность, Сергей Шойгу, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Европа
У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника

Российские средства РЭБ перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур.
"Сегодня киевский режим предпринял очередную попытку дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Утром силами РЭБ были посажены три БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС", — сообщил собеседник агентства.
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По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.
Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, генеральный секретариат ООН и МАГАТЭ не реагируют на поступающие еженедельно от Москвы ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.
При этом украинские войска продолжают регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Запорожская АЭСПроисшествияБезопасностьСергей ШойгуЭнергодарВооруженные силы УкраиныДнепр (город)Европа
 
 
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