https://ria.ru/20230609/bespilotniki-1877301518.html
У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника
У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023
У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника
Средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T18:17
2023-06-09T18:17
2023-06-09T18:49
запорожская аэс
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энергодар
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днепр (город)
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МЕЛИТОПЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур."Сегодня киевский режим предпринял очередную попытку дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Утром силами РЭБ были посажены три БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС", — сообщил собеседник агентства.По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, генеральный секретариат ООН и МАГАТЭ не реагируют на поступающие еженедельно от Москвы ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении ЗАЭС.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.При этом украинские войска продолжают регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
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запорожская аэс, происшествия, безопасность, сергей шойгу, энергодар, вооруженные силы украины, днепр (город), европа
Запорожская АЭС, Происшествия, Безопасность, Сергей Шойгу, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Европа
У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника
Российские средства РЭБ перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС
МЕЛИТОПЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур.
"Сегодня киевский режим предпринял очередную попытку дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Утром силами РЭБ были посажены три БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС", — сообщил собеседник агентства.
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По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.
Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, генеральный секретариат ООН и МАГАТЭ не реагируют на поступающие еженедельно от Москвы ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.
При этом украинские войска продолжают регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу
отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.