https://ria.ru/20230609/bespilotniki-1877301518.html

У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника

У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023

У Запорожской АЭС перехватили три ударных беспилотника

Средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T18:17

2023-06-09T18:17

2023-06-09T18:49

запорожская аэс

происшествия

безопасность

сергей шойгу

энергодар

вооруженные силы украины

днепр (город)

европа

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МЕЛИТОПЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника ВСУ у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур."Сегодня киевский режим предпринял очередную попытку дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Утром силами РЭБ были посажены три БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС", — сообщил собеседник агентства.По его словам, впоследствии дроны обследовали специалисты-взрывотехники, которые приняли решение уничтожить их на месте. В результате ЧП разрушений и пострадавших нет.Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, генеральный секретариат ООН и МАГАТЭ не реагируют на поступающие еженедельно от Москвы ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении ЗАЭС.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.При этом украинские войска продолжают регулярно атакуют Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

https://ria.ru/20230609/opolchenie-1877135778.html

энергодар

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запорожская аэс, происшествия, безопасность, сергей шойгу, энергодар, вооруженные силы украины, днепр (город), европа