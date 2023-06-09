https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877174831.html

Житель Воронежа рассказал подробности падения беспилотника

Житель Воронежа рассказал подробности падения беспилотника - РИА Новости, 09.06.2023

Житель Воронежа рассказал подробности падения беспилотника

Житель Воронежа Андрей рассказал РИА Новости, что услышал звук подлетающего беспилотника, а затем и взрыва, когда подъезжал к месту работы. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:26

2023-06-09T12:26

2023-06-09T12:29

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

падение беспилотника в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 9 июн – РИА Новости. Житель Воронежа Андрей рассказал РИА Новости, что услышал звук подлетающего беспилотника, а затем и взрыва, когда подъезжал к месту работы. "Я находился на параллельной улице, приехал на работу. Был в машине, услышал звук пропеллера и после этого хлопок. Это было около 10 утра. Я немного испугался, даже мурашки были", - заявил Андрей. При падении БПЛА на улице Белинского три человека получили легкие ранения от разбившихся стекол, но отказались от госпитализации, погибших нет, сообщил ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев. В управляющей компании заявили РИА Новости, что основные повреждения пришлись на второй и третий этажи здания, повреждены несколько квартир и офисный центр. По словам главы региона, сейчас решается, требуется ли расселить один подъезд или дом целиком.

https://ria.ru/20230609/voronezh-1877173891.html

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происшествия, воронеж, падение беспилотника в воронеже