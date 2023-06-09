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В Воронеже упал беспилотник - РИА Новости, 09.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:35 09.06.2023 (обновлено: 14:14 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877144360.html
В Воронеже упал беспилотник
В Воронеже упал беспилотник - РИА Новости, 09.06.2023
В Воронеже упал беспилотник
В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали три человека, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:35
2023-06-09T14:14
специальная военная операция на украине
воронеж
происшествия
белинский
александр гусев (государственный служащий)
падение беспилотника в воронеже
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали три человека, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале."По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте", — говорится в публикации.Позднее глава региона уточнил, что три человека ранило осколками, помощь им оказали на месте.В управляющей компании РИА Новости рассказали, что дрон попал между вторым и третьим этажами, затронуты несколько квартир и офисный центр.По словам представителя ТСЖ, воду и газ после инцидента в здании не отключали.
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Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
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воронеж, происшествия, белинский, александр гусев (государственный служащий), падение беспилотника в воронеже
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Белинский, Александр Гусев (государственный служащий), Падение беспилотника в Воронеже
В Воронеже упал беспилотник

Губернатор Гусев сообщил о падении БПЛА на жилой дом в Воронеже, пострадали три человека

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали три человека, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте", — говорится в публикации.
Позднее глава региона уточнил, что три человека ранило осколками, помощь им оказали на месте.
В управляющей компании РИА Новости рассказали, что дрон попал между вторым и третьим этажами, затронуты несколько квартир и офисный центр.
По словам представителя ТСЖ, воду и газ после инцидента в здании не отключали.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежПроисшествияБелинскийАлександр Гусев (государственный служащий)Падение беспилотника в Воронеже
 
 
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