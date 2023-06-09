https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877144360.html
В Воронеже упал беспилотник
В Воронеже упал беспилотник - РИА Новости, 09.06.2023
В Воронеже упал беспилотник
В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали три человека, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T10:35
2023-06-09T10:35
2023-06-09T14:14
специальная военная операция на украине
воронеж
происшествия
белинский
александр гусев (государственный служащий)
падение беспилотника в воронеже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877163670_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_605d342bb4c88195ec2fc6c3e85b17f5.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали три человека, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале."По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте", — говорится в публикации.Позднее глава региона уточнил, что три человека ранило осколками, помощь им оказали на месте.В управляющей компании РИА Новости рассказали, что дрон попал между вторым и третьим этажами, затронуты несколько квартир и офисный центр.По словам представителя ТСЖ, воду и газ после инцидента в здании не отключали.
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876655133.html
воронеж
белинский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877163670_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e13e3433a7dc974030589c2f2bac6401.jpg
Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
Кадры с места падения беспилотника в Воронеже
2023-06-09T10:35
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, происшествия, белинский, александр гусев (государственный служащий), падение беспилотника в воронеже
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Происшествия, Белинский, Александр Гусев (государственный служащий), Падение беспилотника в Воронеже
В Воронеже упал беспилотник
Губернатор Гусев сообщил о падении БПЛА на жилой дом в Воронеже, пострадали три человека