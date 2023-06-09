https://ria.ru/20230609/bespilotnik-1877144360.html

В Воронеже упал беспилотник

В Воронеже упал беспилотник - РИА Новости, 09.06.2023

В Воронеже упал беспилотник

В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали три человека, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T10:35

2023-06-09T10:35

2023-06-09T14:14

специальная военная операция на украине

воронеж

происшествия

белинский

александр гусев (государственный служащий)

падение беспилотника в воронеже

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Воронеже на жилой дом упал беспилотник, пострадали три человека, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале."По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте", — говорится в публикации.Позднее глава региона уточнил, что три человека ранило осколками, помощь им оказали на месте.В управляющей компании РИА Новости рассказали, что дрон попал между вторым и третьим этажами, затронуты несколько квартир и офисный центр.По словам представителя ТСЖ, воду и газ после инцидента в здании не отключали.

https://ria.ru/20230607/obstrel-1876655133.html

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Кадры с места падения беспилотника в Воронеже Кадры с места падения беспилотника в Воронеже 2023-06-09T10:35 true PT0M07S

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воронеж, происшествия, белинский, александр гусев (государственный служащий), падение беспилотника в воронеже