https://ria.ru/20230609/ataka-1877329826.html

МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов на Запорожскую ТЭС

МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов на Запорожскую ТЭС - РИА Новости, 09.06.2023

МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов на Запорожскую ТЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) даст независимую оценку информации, полученной от российской стороны, о том, что Запорожская ТЭС (ЗТЭС),... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T21:57

2023-06-09T21:57

2023-06-09T22:10

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ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) даст независимую оценку информации, полученной от российской стороны, о том, что Запорожская ТЭС (ЗТЭС), связанная с Запорожской АЭС, подверглась ударам дронов-камикадзе, говорится в заявлении Агентства."Отдельно Российская Федерация, которая в настоящее время контролирует ЗАЭС, сообщила в письме генеральному директору (МАГАТЭ Рафаэлю) Гросси, что в четверг и сегодня были нанесены "удары с использованием дронов-камикадзе" по электрораспределительному пункту ЗТЭС, который в прошлом использовался для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, пока эта линия электропередачи напряжением 330 киловольт не была повреждена более трех месяцев назад", - заявило Агентство.Отмечается также, что "МАГАТЭ рассчитывает провести независимую оценку этой информации, для чего необходимо получить доступ к распределительному пункту ЗТЭС".Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

https://ria.ru/20230608/belgorod-1876937512.html

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877312610.html

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