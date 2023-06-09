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МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов на Запорожскую ТЭС - РИА Новости, 09.06.2023
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21:57 09.06.2023 (обновлено: 22:10 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/ataka-1877329826.html
МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов на Запорожскую ТЭС
МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов на Запорожскую ТЭС - РИА Новости, 09.06.2023
МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов на Запорожскую ТЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) даст независимую оценку информации, полученной от российской стороны, о том, что Запорожская ТЭС (ЗТЭС),... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T21:57
2023-06-09T22:10
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ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) даст независимую оценку информации, полученной от российской стороны, о том, что Запорожская ТЭС (ЗТЭС), связанная с Запорожской АЭС, подверглась ударам дронов-камикадзе, говорится в заявлении Агентства."Отдельно Российская Федерация, которая в настоящее время контролирует ЗАЭС, сообщила в письме генеральному директору (МАГАТЭ Рафаэлю) Гросси, что в четверг и сегодня были нанесены "удары с использованием дронов-камикадзе" по электрораспределительному пункту ЗТЭС, который в прошлом использовался для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, пока эта линия электропередачи напряжением 330 киловольт не была повреждена более трех месяцев назад", - заявило Агентство.Отмечается также, что "МАГАТЭ рассчитывает провести независимую оценку этой информации, для чего необходимо получить доступ к распределительному пункту ЗТЭС".Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
https://ria.ru/20230608/belgorod-1876937512.html
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в мире, магатэ, запорожская область, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс, оон
В мире, МАГАТЭ, Запорожская область, Россия, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, ООН
МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов на Запорожскую ТЭС

МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов-камикадзе на связанную с ЗАЭС Запорожскую ТЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) даст независимую оценку информации, полученной от российской стороны, о том, что Запорожская ТЭС (ЗТЭС), связанная с Запорожской АЭС, подверглась ударам дронов-камикадзе, говорится в заявлении Агентства.
"Отдельно Российская Федерация, которая в настоящее время контролирует ЗАЭС, сообщила в письме генеральному директору (МАГАТЭ Рафаэлю) Гросси, что в четверг и сегодня были нанесены "удары с использованием дронов-камикадзе" по электрораспределительному пункту ЗТЭС, который в прошлом использовался для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, пока эта линия электропередачи напряжением 330 киловольт не была повреждена более трех месяцев назад", - заявило Агентство.
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Отмечается также, что "МАГАТЭ рассчитывает провести независимую оценку этой информации, для чего необходимо получить доступ к распределительному пункту ЗТЭС".
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
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