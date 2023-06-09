МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов на Запорожскую ТЭС
МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов-камикадзе на связанную с ЗАЭС Запорожскую ТЭС
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) даст независимую оценку информации, полученной от российской стороны, о том, что Запорожская ТЭС (ЗТЭС), связанная с Запорожской АЭС, подверглась ударам дронов-камикадзе, говорится в заявлении Агентства.
"Отдельно Российская Федерация, которая в настоящее время контролирует ЗАЭС, сообщила в письме генеральному директору (МАГАТЭ Рафаэлю) Гросси, что в четверг и сегодня были нанесены "удары с использованием дронов-камикадзе" по электрораспределительному пункту ЗТЭС, который в прошлом использовался для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, пока эта линия электропередачи напряжением 330 киловольт не была повреждена более трех месяцев назад", - заявило Агентство.
Отмечается также, что "МАГАТЭ рассчитывает провести независимую оценку этой информации, для чего необходимо получить доступ к распределительному пункту ЗТЭС".
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.