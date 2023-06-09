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Конгресс подготовил проект с призывом передать Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 09.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 09.06.2023
https://ria.ru/20230609/atacms-1877332702.html
Конгресс подготовил проект с призывом передать Украине ракеты ATACMS
Конгресс подготовил проект с призывом передать Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 09.06.2023
Конгресс подготовил проект с призывом передать Украине ракеты ATACMS
Группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену незамедлительно передать Украине оперативно-тактические... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T22:40
2023-06-09T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
джо байден
politico
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену незамедлительно передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. "Отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны для победы в этой войне, администрация затягивает конфликт, который уносит бесчисленные украинские жизни", - заявил один из авторов, председатель комитета по международным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол. В четверг издание Politico сообщало, что несколько членов палаты представителей США направили письмо президенту страны Джо Байдену с призывом начать поставку дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину, инициатором выступил демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу. Белый дом до сих пор отказывается включать ATACMS в пакеты военной помощи, объясняя это угрозой нежелательной эскалации, малой численностью ракет в распоряжении Пентагона и их спорной востребованностью в условиях конфликта. В конце мая Байден говорил, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет, однако затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений и США не планируют поставлять ракеты. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден, politico, нато, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, майкл маккол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден, Politico, НАТО, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Майкл Маккол
Конгресс подготовил проект с призывом передать Украине ракеты ATACMS

Конгресс подготовил проект резолюции с призывом передать Украине ракеты ATACMS

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену незамедлительно передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.
"Отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны для победы в этой войне, администрация затягивает конфликт, который уносит бесчисленные украинские жизни", - заявил один из авторов, председатель комитета по международным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол.
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

Мужчина в магазине в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

Выбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Еще три человека получили ранения.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 7

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 7

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 7

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 7

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 7

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7
В четверг издание Politico сообщало, что несколько членов палаты представителей США направили письмо президенту страны Джо Байдену с призывом начать поставку дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину, инициатором выступил демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу.
Белый дом до сих пор отказывается включать ATACMS в пакеты военной помощи, объясняя это угрозой нежелательной эскалации, малой численностью ракет в распоряжении Пентагона и их спорной востребованностью в условиях конфликта. В конце мая Байден говорил, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет, однако затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений и США не планируют поставлять ракеты.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Участники исторической реконструкции периода Второй мировой войны на пляже Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер в Нормандии - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Американцы изобрели свою "Родину-мать против России"
7 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровДжо БайденPoliticoНАТОМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНРМайкл Маккол
 
 
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