https://ria.ru/20230609/atacms-1877332702.html
Конгресс подготовил проект с призывом передать Украине ракеты ATACMS
Конгресс подготовил проект с призывом передать Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 09.06.2023
Конгресс подготовил проект с призывом передать Украине ракеты ATACMS
Группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену незамедлительно передать Украине оперативно-тактические... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T22:40
2023-06-09T22:40
2023-06-09T22:40
специальная военная операция на украине
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politico
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену незамедлительно передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. "Отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны для победы в этой войне, администрация затягивает конфликт, который уносит бесчисленные украинские жизни", - заявил один из авторов, председатель комитета по международным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол. В четверг издание Politico сообщало, что несколько членов палаты представителей США направили письмо президенту страны Джо Байдену с призывом начать поставку дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину, инициатором выступил демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу. Белый дом до сих пор отказывается включать ATACMS в пакеты военной помощи, объясняя это угрозой нежелательной эскалации, малой численностью ракет в распоряжении Пентагона и их спорной востребованностью в условиях конфликта. В конце мая Байден говорил, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет, однако затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений и США не планируют поставлять ракеты. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден, Politico, НАТО, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Майкл Маккол
Конгресс подготовил проект с призывом передать Украине ракеты ATACMS
Конгресс подготовил проект резолюции с призывом передать Украине ракеты ATACMS
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену незамедлительно передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.
"Отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны для победы в этой войне, администрация затягивает конфликт, который уносит бесчисленные украинские жизни", - заявил один из авторов, председатель комитета по международным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол.
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.
1 из 7
Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.
2 из 7
Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.
3 из 7
В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.
4 из 7
Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.
5 из 7
Еще три человека получили ранения.
6 из 7
Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.
7 из 7
Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.
1 из 7
Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.
2 из 7
Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.
3 из 7
В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.
4 из 7
Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.
5 из 7
Еще три человека получили ранения.
6 из 7
Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.
7 из 7
В четверг издание Politico сообщало, что несколько членов палаты представителей США направили письмо президенту страны Джо Байдену с призывом начать поставку дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину, инициатором выступил демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу.
Белый дом до сих пор отказывается включать ATACMS в пакеты военной помощи, объясняя это угрозой нежелательной эскалации, малой численностью ракет в распоряжении Пентагона и их спорной востребованностью в условиях конфликта. В конце мая Байден говорил, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет, однако затем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений и США не планируют поставлять ракеты.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американцы изобрели свою "Родину-мать против России"