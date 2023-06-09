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Суд арестовал второго обвиняемого в деле о краже спирта, попавшего в сидр - РИА Новости, 09.06.2023
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16:31 09.06.2023 (обновлено: 16:34 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/arest-1877267504.html
Суд арестовал второго обвиняемого в деле о краже спирта, попавшего в сидр
Суд арестовал второго обвиняемого в деле о краже спирта, попавшего в сидр - РИА Новости, 09.06.2023
Суд арестовал второго обвиняемого в деле о краже спирта, попавшего в сидр
Октябрьский районный суд Самары санкционировал арест Дмитрия Егорова, обвиняемого в краже ядовитого спирта, который оказался в "Мистере Сидре", сообщили в суде... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:31
2023-06-09T16:34
самара
массовое отравление сидром в россии
происшествия
самарская область
ульяновск
россия
алексей егоров
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары санкционировал арест Дмитрия Егорова, обвиняемого в краже ядовитого спирта, который оказался в "Мистере Сидре", сообщили в суде РИА НовостиРанее СК сообщил, что в мае житель Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с полицейским Иваном Гребенкиным похитили со склада регионального главка МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну, который нелегально поставил этот спирт учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову. В результате ядовитый спирт использовали в создании напитка "Мистер Сидр". Айрапетян обвиняется в оказании небезопасных услуг, а Егоровы и Гребенкин - в краже спирта."Дмитрию Егорову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что Октябрьский райсуд рассматривает материал об избрании меры пресечения Гребенкину.Самарский районный суд Самары ранее в пятницу заключил под стражу Айрапетяна.Алексей Егоров объявлен в розыск.Гусейнов был арестован в Ульяновске 6 июня.Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
https://ria.ru/20230608/sidr-1877027161.html
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самара
самарская область
ульяновск
россия
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самара, массовое отравление сидром в россии, происшествия, самарская область, ульяновск, россия, алексей егоров, следственный комитет россии (ск рф)
Самара, Массовое отравление сидром в России, Происшествия, Самарская область, Ульяновск, Россия, Алексей Егоров, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал второго обвиняемого в деле о краже спирта, попавшего в сидр

В Самаре арестовали второго фигуранта дела о краже ядовитого спирта, попавшего в сидр

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары санкционировал арест Дмитрия Егорова, обвиняемого в краже ядовитого спирта, который оказался в "Мистере Сидре", сообщили в суде РИА Новости
Ранее СК сообщил, что в мае житель Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с полицейским Иваном Гребенкиным похитили со склада регионального главка МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну, который нелегально поставил этот спирт учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову. В результате ядовитый спирт использовали в создании напитка "Мистер Сидр". Айрапетян обвиняется в оказании небезопасных услуг, а Егоровы и Гребенкин - в краже спирта.
88 кег по 30 литров алкогольной продукции Пивная продукция – Мистер Сидр
В Башкирии обнаружили крупную партию напитка "Мистер сидр"
8 июня, 16:58
"Дмитрию Егорову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Октябрьский райсуд рассматривает материал об избрании меры пресечения Гребенкину.
Самарский районный суд Самары ранее в пятницу заключил под стражу Айрапетяна.
Алексей Егоров объявлен в розыск.
Гусейнов был арестован в Ульяновске 6 июня.
Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Замглавы самарского ГУ МВД уволен после случаев отравления сидром
8 июня, 14:54
 
СамараМассовое отравление сидром в РоссииПроисшествияСамарская областьУльяновскРоссияАлексей ЕгоровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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