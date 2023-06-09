https://ria.ru/20230609/arest-1877267504.html

Суд арестовал второго обвиняемого в деле о краже спирта, попавшего в сидр

Суд арестовал второго обвиняемого в деле о краже спирта, попавшего в сидр - РИА Новости, 09.06.2023

Суд арестовал второго обвиняемого в деле о краже спирта, попавшего в сидр

Октябрьский районный суд Самары санкционировал арест Дмитрия Егорова, обвиняемого в краже ядовитого спирта, который оказался в "Мистере Сидре", сообщили в суде... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:31

2023-06-09T16:31

2023-06-09T16:34

самара

массовое отравление сидром в россии

происшествия

самарская область

ульяновск

россия

алексей егоров

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 9 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары санкционировал арест Дмитрия Егорова, обвиняемого в краже ядовитого спирта, который оказался в "Мистере Сидре", сообщили в суде РИА НовостиРанее СК сообщил, что в мае житель Самары Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с полицейским Иваном Гребенкиным похитили со склада регионального главка МВД шесть тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну, который нелегально поставил этот спирт учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову. В результате ядовитый спирт использовали в создании напитка "Мистер Сидр". Айрапетян обвиняется в оказании небезопасных услуг, а Егоровы и Гребенкин - в краже спирта."Дмитрию Егорову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что Октябрьский райсуд рассматривает материал об избрании меры пресечения Гребенкину.Самарский районный суд Самары ранее в пятницу заключил под стражу Айрапетяна.Алексей Егоров объявлен в розыск.Гусейнов был арестован в Ульяновске 6 июня.Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.

https://ria.ru/20230608/sidr-1877027161.html

https://ria.ru/20230608/sidr-1876972035.html

самара

самарская область

ульяновск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

самара, массовое отравление сидром в россии, происшествия, самарская область, ульяновск, россия, алексей егоров, следственный комитет россии (ск рф)