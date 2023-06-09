https://ria.ru/20230609/arest-1877244518.html

Во Владимире арестовали чиновницу, пытавшуюся поджечь военкомат

Во Владимире арестовали чиновницу, пытавшуюся поджечь военкомат - РИА Новости, 09.06.2023

Во Владимире арестовали чиновницу, пытавшуюся поджечь военкомат

Ленинский районный суд Владимира постановил поместить под стражу 55-летнюю Жанну Романовскую, работающую в областной администрации, по делу о попытке поджечь... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T15:24

2023-06-09T15:24

2023-06-09T15:24

владимир

владимирская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира постановил поместить под стражу 55-летнюю Жанну Романовскую, работающую в областной администрации, по делу о попытке поджечь военкомат, сообщила РИА Новости представитель суда. "Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 55-летней жительницы г. Владимира, которая обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением предметов, используемых в качестве оружия) в попытке поджога при помощи зажигательной смеси здания Владимирского областного военкомата", - говорится в сообщении Ленинского районного суда. Мера пресечения избрана на срок 2 месяца, по 6 августа 2023 года включительно, отмечает суд. В пресс-службе суда уточнили РИА Новости, что речь идет о Жанне Романовской. По данным правительства Владимирской области, Романовская Жанна Владиленовна работает начальником отдела финансирования строительства объектов в министерстве архитектуры и строительства региона. Телеграм-канал Shot 7 июня сообщал, что одетая в камуфляж 55-летняя начальница одного из отделов министерства архитектуры и строительства правительства Владимирской области приехала на автомобиле "Лада Калина" к зданию областного военкомата и бросила в здание три бутылки с коктейлем Молотова. Загорелись ворота здания, но их быстро потушили охранники. Издание "Зебра ТВ" со ссылкой на свои источники сообщило, что якобы чиновница стала жертвой телефонных мошенников и набрала кредитов на несколько миллионов рублей, а поджечь военкомат должна была в счет уплаты долгов. Представители полиции, следственных органов и других силовых структур не комментируют инцидент. В обладминистрации тоже отказываются от комментариев. Судя по данным сайта областного правительства, Романовская по-прежнему числится на своей должности. Ее рабочий телефон не отвечает.

https://ria.ru/20230604/podzhog-1876069832.html

https://ria.ru/20230517/podzhog-1872327367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир, владимирская область, происшествия