Зеленский заявил, что посетил затопленную станцию в Николаевской области
Зеленский заявил, что посетил затопленную насосную станцию в Николаевской области
© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что посетил в четверг в Николаевской области насосную станцию, затопленную в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.
"Николаевская область. Посетили главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - написал Зеленский.
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Он добавил, что из подтопленных населенных пунктов люди были эвакуированы, обеспечены водой и едой. Кроме того, по словам Зеленского, в Снигиревском районе региона "создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме".
Ранее Зеленский сообщал, что посетил подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, которая пострадала после разрушения Каховской ГЭС.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.