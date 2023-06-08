https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876991541.html

Зеленский заявил, что посетил затопленную станцию в Николаевской области

Зеленский заявил, что посетил затопленную станцию в Николаевской области - РИА Новости, 08.06.2023

Зеленский заявил, что посетил затопленную станцию в Николаевской области

Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что посетил в четверг в Николаевской области насосную станцию, затопленную в результате разрушения Каховской... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:29

2023-06-08T15:29

2023-06-08T15:29

специальная военная операция на украине

россия

николаевская область

киев

владимир зеленский

владимир леонтьев (новая каховка)

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что посетил в четверг в Николаевской области насосную станцию, затопленную в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции. "Николаевская область. Посетили главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - написал Зеленский.Он добавил, что из подтопленных населенных пунктов люди были эвакуированы, обеспечены водой и едой. Кроме того, по словам Зеленского, в Снигиревском районе региона "создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме". Ранее Зеленский сообщал, что посетил подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, которая пострадала после разрушения Каховской ГЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html

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