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Зеленский заявил, что посетил затопленную станцию в Николаевской области - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876991541.html
Зеленский заявил, что посетил затопленную станцию в Николаевской области
Зеленский заявил, что посетил затопленную станцию в Николаевской области - РИА Новости, 08.06.2023
Зеленский заявил, что посетил затопленную станцию в Николаевской области
Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что посетил в четверг в Николаевской области насосную станцию, затопленную в результате разрушения Каховской... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:29
2023-06-08T15:29
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
киев
владимир зеленский
владимир леонтьев (новая каховка)
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что посетил в четверг в Николаевской области насосную станцию, затопленную в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции. "Николаевская область. Посетили главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - написал Зеленский.Он добавил, что из подтопленных населенных пунктов люди были эвакуированы, обеспечены водой и едой. Кроме того, по словам Зеленского, в Снигиревском районе региона "создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме". Ранее Зеленский сообщал, что посетил подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, которая пострадала после разрушения Каховской ГЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html
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россия, николаевская область, киев, владимир зеленский, владимир леонтьев (новая каховка), каховская гэс, разрушение каховской гэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, В мире
Зеленский заявил, что посетил затопленную станцию в Николаевской области

Зеленский заявил, что посетил затопленную насосную станцию в Николаевской области

© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что посетил в четверг в Николаевской области насосную станцию, затопленную в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.
"Николаевская область. Посетили главную насосную станцию управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - написал Зеленский.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Он добавил, что из подтопленных населенных пунктов люди были эвакуированы, обеспечены водой и едой. Кроме того, по словам Зеленского, в Снигиревском районе региона "создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме".
Ранее Зеленский сообщал, что посетил подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, которая пострадала после разрушения Каховской ГЭС.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьКиевВладимир ЗеленскийВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Каховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСВ мире
 
 
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