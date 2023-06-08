https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876899989.html

Зеленский заявил о поездке в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС

Зеленский заявил о поездке в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Зеленский заявил о поездке в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС

Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что посетил подконтрольную киевским властям территорию Херсонской области, пострадавшую после разрушения Каховской РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:01

2023-06-08T12:01

2023-06-08T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что посетил подконтрольную киевским властям территорию Херсонской области, пострадавшую после разрушения Каховской ГЭС. "Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по поводу ликвидации последствий подрыва дамы Каховской ГЭС", - написал он. По словам Зеленского, обсуждались многие вопросы, в том числе эвакуация населения из потенциальных зон подтопления, организация жизнеобеспечения затопленных территорий, а также перспективы восстановления экосистемы и оперативная военная обстановка в регионе. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230607/dnepr-1876834017.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Кирилл Волков

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