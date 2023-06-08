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Запорожская АЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища
Запорожская АЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища - РИА Новости, 08.06.2023
Запорожская АЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища
Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает забор воды из Каховского водохранилища, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:43
2023-06-08T23:43
2023-06-08T23:43
россия
магатэ
запорожская аэс
разрушение каховской гэс
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ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает забор воды из Каховского водохранилища, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Отмечается, что ЗАЭС "продолжает забор охлаждающей воды из Каховского водохранилища, несмотря на то, что уровень воды достиг отметки, при которой, по предварительным расчетам, насосы больше не смогут работать". По данным Агентства, уровень воды в водохранилище упал примерно на 4,1 метра с момента прорыва плотины ниже по течению во вторник и достиг 12,7 метра сегодня в 18.00 по местному времени, то есть уровня, при котором, по предварительным оценкам, ЗАЭС больше не сможет использовать этот водоем для охлаждения шести реакторов станции и отработанного топлива, после этого станция будет использовать альтернативные источники воды. При этом отмечается, что, возможно, насосы смогут работать даже в том случае, если уровень упадет примерно до 11 метров или даже ниже. По данным МАГАТЭ, уровень потерь воды остается в диапазоне от 4 до 7 сантиметров в час Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
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россия, магатэ, запорожская аэс, разрушение каховской гэс
Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Запорожская АЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища
МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища
ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает забор воды из Каховского водохранилища, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Отмечается, что ЗАЭС "продолжает забор охлаждающей воды из Каховского водохранилища, несмотря на то, что уровень воды достиг отметки, при которой, по предварительным расчетам, насосы больше не смогут работать".
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По данным Агентства, уровень воды в водохранилище упал примерно на 4,1 метра с момента прорыва плотины ниже по течению во вторник и достиг 12,7 метра сегодня в 18.00 по местному времени, то есть уровня, при котором, по предварительным оценкам, ЗАЭС больше не сможет использовать этот водоем для охлаждения шести реакторов станции и отработанного топлива, после этого станция будет использовать альтернативные источники воды.
При этом отмечается, что, возможно, насосы смогут работать даже в том случае, если уровень упадет примерно до 11 метров или даже ниже.
По данным МАГАТЭ, уровень потерь воды остается в диапазоне от 4 до 7 сантиметров в час
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