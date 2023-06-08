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Гросси воодушевила поддержка плана безопасности Запорожской АЭС

Гросси воодушевила поддержка плана безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Гросси воодушевила поддержка плана безопасности Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что "воодушевлен" международной поддержкой плана обеспечения безопасности Запорожской... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:31

2023-06-08T09:31

2023-06-08T17:59

специальная военная операция на украине

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ВЕНА, 8 июн – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что "воодушевлен" международной поддержкой плана обеспечения безопасности Запорожской АЭС, в том числе со стороны России и Украины. "Я воодушевлен этим. Конечно, нам приходится вести дело с величайшей осторожностью в данных обстоятельствах – открытый конфликт, война, называйте, как хотите, вы знаете, о чем я говорю", - сказал Гросси. Он заявил, что его план не вызвал возражений, а многие в мире его поддержали. "Так что я чувствую, что у меня есть достаточная поддержка со стороны международного сообщества, в том числе со стороны России и Украины, для развертывания этих возможностей или ввода их в строй", - добавил Гросси. Ранее глава МАГАТЭ предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Читайте полный текст интервью Рафаэля Гросси >>

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ