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Гросси воодушевила поддержка плана безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.06.2023
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09:31 08.06.2023 (обновлено: 17:59 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/zaes-1876858306.html
Гросси воодушевила поддержка плана безопасности Запорожской АЭС
Гросси воодушевила поддержка плана безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Гросси воодушевила поддержка плана безопасности Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что "воодушевлен" международной поддержкой плана обеспечения безопасности Запорожской... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:31
2023-06-08T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 8 июн – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что "воодушевлен" международной поддержкой плана обеспечения безопасности Запорожской АЭС, в том числе со стороны России и Украины. "Я воодушевлен этим. Конечно, нам приходится вести дело с величайшей осторожностью в данных обстоятельствах – открытый конфликт, война, называйте, как хотите, вы знаете, о чем я говорю", - сказал Гросси. Он заявил, что его план не вызвал возражений, а многие в мире его поддержали. "Так что я чувствую, что у меня есть достаточная поддержка со стороны международного сообщества, в том числе со стороны России и Украины, для развертывания этих возможностей или ввода их в строй", - добавил Гросси. Ранее глава МАГАТЭ предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Читайте полный текст интервью Рафаэля Гросси &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Гросси воодушевила поддержка плана безопасности Запорожской АЭС

Гросси воодушевила поддержка плана безопасности ЗАЭС со стороны Москвы и Киева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 8 июн – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что "воодушевлен" международной поддержкой плана обеспечения безопасности Запорожской АЭС, в том числе со стороны России и Украины.
«
"Я воодушевлен этим. Конечно, нам приходится вести дело с величайшей осторожностью в данных обстоятельствах – открытый конфликт, война, называйте, как хотите, вы знаете, о чем я говорю", - сказал Гросси.
Он заявил, что его план не вызвал возражений, а многие в мире его поддержали.
"Так что я чувствую, что у меня есть достаточная поддержка со стороны международного сообщества, в том числе со стороны России и Украины, для развертывания этих возможностей или ввода их в строй", - добавил Гросси.
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Россия считает инициативу МАГАТЭ по ЗАЭС шагом в правильном направлении
1 июня, 15:39
Ранее глава МАГАТЭ предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Читайте полный текст интервью Рафаэля Гросси >>
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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