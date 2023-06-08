Гросси воодушевила поддержка плана безопасности Запорожской АЭС
Гросси воодушевила поддержка плана безопасности ЗАЭС со стороны Москвы и Киева
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 8 июн – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что "воодушевлен" международной поддержкой плана обеспечения безопасности Запорожской АЭС, в том числе со стороны России и Украины.
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"Я воодушевлен этим. Конечно, нам приходится вести дело с величайшей осторожностью в данных обстоятельствах – открытый конфликт, война, называйте, как хотите, вы знаете, о чем я говорю", - сказал Гросси.
Он заявил, что его план не вызвал возражений, а многие в мире его поддержали.
"Так что я чувствую, что у меня есть достаточная поддержка со стороны международного сообщества, в том числе со стороны России и Украины, для развертывания этих возможностей или ввода их в строй", - добавил Гросси.
Ранее глава МАГАТЭ предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.