https://ria.ru/20230608/yamal-1876861464.html
Артюхов и члены правительства ЯНАО перечислят для бойцов СВО свою зарплату
Артюхов и члены правительства ЯНАО перечислят для бойцов СВО свою зарплату - РИА Новости, 08.06.2023
Артюхов и члены правительства ЯНАО перечислят для бойцов СВО свою зарплату
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и члены регионального правительства перечислят на нужды бойцов специальной военной операции (СВО)... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:01
2023-06-08T10:01
2023-06-08T10:01
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и члены регионального правительства перечислят на нужды бойцов специальной военной операции (СВО) свою месячную зарплату, сообщает правительство региона."Дмитрий Артюхов сообщил о совместном с членами правительства ЯНАО решении перечислить на нужды и поддержку ямальских военнослужащих в зоне СВО добровольные личные вклады. Каждый - в размере суммы заработной платы за месяц", - говорится в сообщении.С военнослужащими СВО Артюхов провел неформальную встречу. Говорили о поддержке, которую округ оказывает участникам СВО и их семьям, о том, насколько обеспечены ямальские бойцы на линии фронта, о потребностях в дополнительном снаряжении. Глава региона рассказал о работе регионального филиала госфонда "Защитники Отечества", который начал работать с 1 июня в Салехарде, и о том, какую помощь там могут оказать вернувшимся домой с территории СВО.Губернатор также поздравил ямальцев с предстоящим Днем России и вручил северянам, внесшим вклад в развитие страны и региона, государственные и региональные награды.Среди награжденных — военнослужащие специальной военной операции, преподаватели, врачи, работники транспорта и энергетики, сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, многодетные семьи и другие, отмечает пресс-служба."У Ямала огромное прошлое, отличные результаты в настоящем, многие из которых мы достигли при вашем непосредственном участии и еще большие перспективы в будущем. Каждый день вы подаете пример всем окружающим, делая нашу страну и округ сильнее и лучше, двигая их вперед. Кто-то рядом с учеником, кто-то рядом с пациентом, кто-то за штурвалом самолета, кто-то с оружием в руках. Искренне хочу всех поблагодарить за ваш труд - подавая молодому поколению такие примеры, со всеми нашими задачами мы справимся", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Глава региона вручил землякам почетные звания заслуженных работников Российской Федерации в разных сферах, региональные награды "За преданность Ямалу" и "За заслуги перед Ямалом", "За гражданскую инициативу", "За сохранение Арктики", уточняют власти.
https://ria.ru/20230216/spetspredstavitel-1852385448.html
https://ria.ru/20230303/sertifikaty-1855650047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Дмитрий Артюхов
Артюхов и члены правительства ЯНАО перечислят для бойцов СВО свою зарплату
Губернатор Артюхов и члены правительства ЯНАО перечислят для бойцов СВО свою зарплату
САЛЕХАРД, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и члены регионального правительства перечислят на нужды бойцов специальной военной операции (СВО) свою месячную зарплату, сообщает правительство региона.
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"Дмитрий Артюхов сообщил о совместном с членами правительства ЯНАО решении перечислить на нужды и поддержку ямальских военнослужащих в зоне СВО добровольные личные вклады. Каждый - в размере суммы заработной платы за месяц", - говорится в сообщении.
С военнослужащими СВО Артюхов провел неформальную встречу. Говорили о поддержке, которую округ оказывает участникам СВО и их семьям, о том, насколько обеспечены ямальские бойцы на линии фронта, о потребностях в дополнительном снаряжении. Глава региона рассказал о работе регионального филиала госфонда "Защитники Отечества", который начал работать с 1 июня в Салехарде, и о том, какую помощь там могут оказать вернувшимся домой с территории СВО.
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Губернатор также поздравил ямальцев с предстоящим Днем России и вручил северянам, внесшим вклад в развитие страны и региона, государственные и региональные награды.
Среди награжденных — военнослужащие специальной военной операции, преподаватели, врачи, работники транспорта и энергетики, сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, многодетные семьи и другие, отмечает пресс-служба.
"У Ямала огромное прошлое, отличные результаты в настоящем, многие из которых мы достигли при вашем непосредственном участии и еще большие перспективы в будущем. Каждый день вы подаете пример всем окружающим, делая нашу страну и округ сильнее и лучше, двигая их вперед. Кто-то рядом с учеником, кто-то рядом с пациентом, кто-то за штурвалом самолета, кто-то с оружием в руках. Искренне хочу всех поблагодарить за ваш труд - подавая молодому поколению такие примеры, со всеми нашими задачами мы справимся", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Глава региона вручил землякам почетные звания заслуженных работников Российской Федерации в разных сферах, региональные награды "За преданность Ямалу" и "За заслуги перед Ямалом", "За гражданскую инициативу", "За сохранение Арктики", уточняют власти.
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