https://ria.ru/20230608/yamal-1876861464.html

Артюхов и члены правительства ЯНАО перечислят для бойцов СВО свою зарплату

Артюхов и члены правительства ЯНАО перечислят для бойцов СВО свою зарплату - РИА Новости, 08.06.2023

Артюхов и члены правительства ЯНАО перечислят для бойцов СВО свою зарплату

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и члены регионального правительства перечислят на нужды бойцов специальной военной операции (СВО)... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:01

2023-06-08T10:01

2023-06-08T10:01

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 8 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и члены регионального правительства перечислят на нужды бойцов специальной военной операции (СВО) свою месячную зарплату, сообщает правительство региона."Дмитрий Артюхов сообщил о совместном с членами правительства ЯНАО решении перечислить на нужды и поддержку ямальских военнослужащих в зоне СВО добровольные личные вклады. Каждый - в размере суммы заработной платы за месяц", - говорится в сообщении.С военнослужащими СВО Артюхов провел неформальную встречу. Говорили о поддержке, которую округ оказывает участникам СВО и их семьям, о том, насколько обеспечены ямальские бойцы на линии фронта, о потребностях в дополнительном снаряжении. Глава региона рассказал о работе регионального филиала госфонда "Защитники Отечества", который начал работать с 1 июня в Салехарде, и о том, какую помощь там могут оказать вернувшимся домой с территории СВО.Губернатор также поздравил ямальцев с предстоящим Днем России и вручил северянам, внесшим вклад в развитие страны и региона, государственные и региональные награды.Среди награжденных — военнослужащие специальной военной операции, преподаватели, врачи, работники транспорта и энергетики, сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, многодетные семьи и другие, отмечает пресс-служба."У Ямала огромное прошлое, отличные результаты в настоящем, многие из которых мы достигли при вашем непосредственном участии и еще большие перспективы в будущем. Каждый день вы подаете пример всем окружающим, делая нашу страну и округ сильнее и лучше, двигая их вперед. Кто-то рядом с учеником, кто-то рядом с пациентом, кто-то за штурвалом самолета, кто-то с оружием в руках. Искренне хочу всех поблагодарить за ваш труд - подавая молодому поколению такие примеры, со всеми нашими задачами мы справимся", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Глава региона вручил землякам почетные звания заслуженных работников Российской Федерации в разных сферах, региональные награды "За преданность Ямалу" и "За заслуги перед Ямалом", "За гражданскую инициативу", "За сохранение Арктики", уточняют власти.

https://ria.ru/20230216/spetspredstavitel-1852385448.html

https://ria.ru/20230303/sertifikaty-1855650047.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов