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Голосование на этих выборах мэра Москвы будет идти три дня - РИА Новости, 08.06.2023
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16:25 08.06.2023 (обновлено: 16:56 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/vybory-1877012205.html
Голосование на этих выборах мэра Москвы будет идти три дня
Голосование на этих выборах мэра Москвы будет идти три дня - РИА Новости, 08.06.2023
Голосование на этих выборах мэра Москвы будет идти три дня
Выборы мэра Москвы пройдут в течение трёх дней, с 8 по 10 сентября, такое решение было принято на заседании Мосгоризбиркома. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:25
2023-06-08T16:56
москва
политика
мосгоризбирком
сергей собянин
владимир попов
ольга кириллова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Выборы мэра Москвы пройдут в течение трёх дней, с 8 по 10 сентября, такое решение было принято на заседании Мосгоризбиркома."Провести голосование на выборах мэра Москвы, а также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления города Москвы в единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней - 8, 9 и 10 сентября", - сообщил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.Это решение поддержали единогласно."Предыдущая практика была рождена в связи с тем, что (была) пандемия, карантинные мероприятия, и попробовали несколько дней, насколько я владею информацией, эта практика понравилась. Количество людей, которые смогли принять участие в выборах, таким образом увеличилось", - отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, несмотря на то, что Мосгордума назначила выборы мэра на 10 сентября, Московская городская избирательная комиссия может скорректировать дату проведения выборов, расширив выборы до трех дней, как было в предыдущие годы.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. С 2010 года пост мэра столицы занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
https://ria.ru/20230608/vybory-1876888354.html
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москва, политика, мосгоризбирком, сергей собянин, владимир попов, ольга кириллова
Москва, Политика, Мосгоризбирком, Сергей Собянин, Владимир Попов, Ольга Кириллова
Голосование на этих выборах мэра Москвы будет идти три дня

Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра Москвы

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Выборы мэра Москвы пройдут в течение трёх дней, с 8 по 10 сентября, такое решение было принято на заседании Мосгоризбиркома.
"Провести голосование на выборах мэра Москвы, а также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления города Москвы в единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней - 8, 9 и 10 сентября", - сообщил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.
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Это решение поддержали единогласно.
"Предыдущая практика была рождена в связи с тем, что (была) пандемия, карантинные мероприятия, и попробовали несколько дней, насколько я владею информацией, эта практика понравилась. Количество людей, которые смогли принять участие в выборах, таким образом увеличилось", - отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Ранее Московская городская дума опубликовала постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что дает старт избирательной кампании в столице. В течение 30 дней со дня публикации начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, несмотря на то, что Мосгордума назначила выборы мэра на 10 сентября, Московская городская избирательная комиссия может скорректировать дату проведения выборов, расширив выборы до трех дней, как было в предыдущие годы.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. С 2010 года пост мэра столицы занимает Сергей Собянин, он дважды переизбирался, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. При этом в московском отделении "Единой России" ранее уже сообщили РИА Новости, что Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от партии.
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