https://ria.ru/20230608/vsu-1877048016.html

CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении

CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении - РИА Новости, 08.06.2023

CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении

Украинские войска несут значительные потери в ходе наступления, передает телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:57

2023-06-08T17:57

2023-06-08T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4630d94e364c64eecbde49dc763b8a8d.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери в ходе наступления, передает телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников. "Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах, они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось... при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что один из чиновников описал потери как "значительные". Согласно CNN, Киев уже потерял по меньшей мере несколько переданных Вашингтоном защищенных от мин и атак из засад транспортных средств (MRAP). Однако должностные лица считают, что потери не скажутся на контрнаступлении. По информации телеканала, американские и западные чиновники ожидали, что оно подвергнет украинских военных и военную технику большому риску. Ранее близкий к Владимиру Зеленскому чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что контрнаступление находится в активной фазе. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. В четверг Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1876860923.html

https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876643337.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр