CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении
CNN: ВСУ понесли значительные потери при наступлении после столкновения с армией России
© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери в ходе наступления, передает телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.
"Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах, они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось... при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что один из чиновников описал потери как "значительные". Согласно CNN, Киев уже потерял по меньшей мере несколько переданных Вашингтоном защищенных от мин и атак из засад транспортных средств (MRAP).
Однако должностные лица считают, что потери не скажутся на контрнаступлении. По информации телеканала, американские и западные чиновники ожидали, что оно подвергнет украинских военных и военную технику большому риску. Ранее близкий к Владимиру Зеленскому чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что контрнаступление находится в активной фазе.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек.
В четверг Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.