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CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении - РИА Новости, 08.06.2023
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17:57 08.06.2023 (обновлено: 23:07 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/vsu-1877048016.html
CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении
CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении - РИА Новости, 08.06.2023
CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении
Украинские войска несут значительные потери в ходе наступления, передает телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:57
2023-06-08T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери в ходе наступления, передает телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников. "Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах, они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось... при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что один из чиновников описал потери как "значительные". Согласно CNN, Киев уже потерял по меньшей мере несколько переданных Вашингтоном защищенных от мин и атак из засад транспортных средств (MRAP). Однако должностные лица считают, что потери не скажутся на контрнаступлении. По информации телеканала, американские и западные чиновники ожидали, что оно подвергнет украинских военных и военную технику большому риску. Ранее близкий к Владимиру Зеленскому чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что контрнаступление находится в активной фазе. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. В четверг Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1876860923.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении

CNN: ВСУ понесли значительные потери при наступлении после столкновения с армией России

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска несут значительные потери в ходе наступления, передает телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.
"Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах, они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось... при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что один из чиновников описал потери как "значительные". Согласно CNN, Киев уже потерял по меньшей мере несколько переданных Вашингтоном защищенных от мин и атак из засад транспортных средств (MRAP).
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Однако должностные лица считают, что потери не скажутся на контрнаступлении. По информации телеканала, американские и западные чиновники ожидали, что оно подвергнет украинских военных и военную технику большому риску. Ранее близкий к Владимиру Зеленскому чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что контрнаступление находится в активной фазе.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек.
В четверг Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
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