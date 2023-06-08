https://ria.ru/20230608/voz-1877091314.html

ВОЗ объяснила, почему больше помогает контролируемым Украиной регионам

ВОЗ объяснила, почему больше помогает контролируемым Украиной регионам - РИА Новости, 08.06.2023

ВОЗ объяснила, почему больше помогает контролируемым Украиной регионам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) гораздо активнее оказывает помощь гражданскому населению в районах, находящихся под контролем украинской армии,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:04

2023-06-08T21:04

2023-06-08T21:17

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ЖЕНЕВА, 8 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) гораздо активнее оказывает помощь гражданскому населению в районах, находящихся под контролем украинской армии, поскольку считает, что Украина является жертвой конфликта, заявил на брифинге исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан."Безусловно, в первую очередь наше оперативное присутствие в значительной степени - на стороне территорий, контролируемых Украиной. И на это есть причина. Причина в том, что Россия вторглась на Украину, и в этой ситуации украинцы подвергаются нападениям. А первоочередные потребности и первоочередная польза - это больницы, которые больше всего пострадали. Итак, вот почему наше присутствие на украинской стороне конфликта больше, потому что этот конфликт в первую очередь затронул украинцев", - объяснил он, не говоря ни слова о жертвах среди гражданского населения на российских территориях, которые постоянно обстреливает украинская армия.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Райан добавил, что ранее в Донбассе ВОЗ имела доступ к населению по обе стороны конфликта, который происходил "в границах суверенной Украины", благодаря переговорам между сторонами, сейчас, утверждает он, они продолжают "вести диалог, координировать и регулярно получать информацию" от российской стороны.Ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года. Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что это решение доказывает, что политизация в здравоохранении продолжается.В ВОЗ, по словам Райана, готовы оказывать помощь гражданскому населению в российских регионах, но для этого, по его словам, необходимо соглашение между Киевом и Москвой."Мы выступаем за то, чтобы иметь доступ к этим районам (под контролем российской армии - ред.) и управлять здоровьем так, как мы это делаем в таких ситуациях. Но опять же, украинские и российские власти должны были бы договориться о том, как этого достичь. Мы действуем по приглашению наших государств-членов. Для тех из вас, кто присутствовал на Всемирной ассамблее здравоохранения, вы видели, насколько политичны эти вопросы", - ответил он журналистам на вопрос, оказывает ли ВОЗ помощь мирным жителям на российских территориях.Он добавил, что ВОЗ готова предоставить помощь для поддержки гражданских лиц, пострадавших в результате конфликта по всему миру, но это возможно только при поддержке и согласии сторон в конфликте.Сотрудница ВОЗ по неотложной медицинской помощи Тереза Закария, в свою очередь, выступила с утверждением, что в Организации следят за ситуацией. "Тем не менее мы, в частности руководство нашего регионального офиса в Европе, работаем над тем, чтобы гарантировать, что вся информация, поступающая с другой стороны реки (на левом берегу - ред.), также обрабатывается. Таким образом, мы осознаем, что, несмотря на неопределенность в отношении предоставляемой помощи, эвакуационные центры также расположены на берегу, контролируемом российскими войсками. Но помощь также продолжается, и мы постоянно выступаем за доступ, чтобы гарантировать, что мы можем получить доступ ко всем нуждающимся группам населения, чтобы мы могли оказывать справедливую помощь всем, кто в ней нуждается", - заявила она.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.В четверг вечером врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число эвакуированных с затопленных территорий региона достигло уже 5 тысяч человек, а прямой ущерб от разрушений жилого фонда из-за затопления, предварительно, превысит 1,5 миллиарда рублей.

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https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1877069481.html

https://ria.ru/20230603/kharakter-1875873637.html

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в мире, здоровье - общество, россия, украина, воз, донбасс, майкл райан (воз)