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Собравшиеся воевать с Россией солдаты попали в неловкую ситуацию в Латвии - РИА Новости, 08.06.2023
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21:03 08.06.2023 (обновлено: 22:47 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/voennye-1877091109.html
Собравшиеся воевать с Россией солдаты попали в неловкую ситуацию в Латвии
Собравшиеся воевать с Россией солдаты попали в неловкую ситуацию в Латвии - РИА Новости, 08.06.2023
Собравшиеся воевать с Россией солдаты попали в неловкую ситуацию в Латвии
Канадские военные в Латвии пожаловались, что оказались вынуждены самостоятельно закупать снаряжение, сообщил обозреватель Мюррей Брюстер в статье для CBC. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T21:03
2023-06-08T22:47
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Канадские военные в Латвии пожаловались, что оказались вынуждены самостоятельно закупать снаряжение, сообщил обозреватель Мюррей Брюстер в статье для CBC."Они покупают себе современные баллистические шлемы, оснащенные встроенными средствами защиты органов слуха, которые могут использоваться как гарнитура. Они также лично приобрели дождевую одежду, жилеты и ремни для переноски воды и боеприпасов. Параллельно растет число жалоб на плохо сидящие бронежилеты, выдаваемые женщинам-солдатам", — рассказал он.По словам журналиста, Оттава направила своих военных в Латвию для участия в учениях по сдерживаю гипотетической "агрессии" со стороны России, но бойцов при этом не снабдили необходимым. Им пришлось одеваться в то, что они смогли купить через интернет."Эта неловкая ситуация только усугубилась с прибытием большего количества союзных войск — среди них датские солдаты, которые в некоторых случаях приезжают с закупленным в Канаде снаряжением, что делает их лучше оснащенными", — добавил Брюстер.Кроме того, канадские войска в Латвии сталкиваются и с более острой проблемой: нехваткой оборудования. У них нет современного противотанкового оружия, систем для борьбы с беспилотниками и специальной системы ПВО ближнего радиуса действия для защиты от вертолетов и реактивных самолетов, подытожил автор.
https://ria.ru/20230604/kitay-1876062936.html
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в мире, латвия, оттава, россия
В мире, Латвия, Оттава, Россия
Собравшиеся воевать с Россией солдаты попали в неловкую ситуацию в Латвии

CBC: канадские военные в Латвии вынуждены самостоятельно закупать себе снаряжение

© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler MainКанадские военные во время учений
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler Main
Канадские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Канадские военные в Латвии пожаловались, что оказались вынуждены самостоятельно закупать снаряжение, сообщил обозреватель Мюррей Брюстер в статье для CBC.
"Они покупают себе современные баллистические шлемы, оснащенные встроенными средствами защиты органов слуха, которые могут использоваться как гарнитура. Они также лично приобрели дождевую одежду, жилеты и ремни для переноски воды и боеприпасов. Параллельно растет число жалоб на плохо сидящие бронежилеты, выдаваемые женщинам-солдатам", — рассказал он.
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По словам журналиста, Оттава направила своих военных в Латвию для участия в учениях по сдерживаю гипотетической "агрессии" со стороны России, но бойцов при этом не снабдили необходимым. Им пришлось одеваться в то, что они смогли купить через интернет.
"Эта неловкая ситуация только усугубилась с прибытием большего количества союзных войск — среди них датские солдаты, которые в некоторых случаях приезжают с закупленным в Канаде снаряжением, что делает их лучше оснащенными", — добавил Брюстер.
Кроме того, канадские войска в Латвии сталкиваются и с более острой проблемой: нехваткой оборудования. У них нет современного противотанкового оружия, систем для борьбы с беспилотниками и специальной системы ПВО ближнего радиуса действия для защиты от вертолетов и реактивных самолетов, подытожил автор.
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