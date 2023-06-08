https://ria.ru/20230608/voennye-1877091109.html

Собравшиеся воевать с Россией солдаты попали в неловкую ситуацию в Латвии

Собравшиеся воевать с Россией солдаты попали в неловкую ситуацию в Латвии - РИА Новости, 08.06.2023

Собравшиеся воевать с Россией солдаты попали в неловкую ситуацию в Латвии

Канадские военные в Латвии пожаловались, что оказались вынуждены самостоятельно закупать снаряжение, сообщил обозреватель Мюррей Брюстер в статье для CBC. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:03

2023-06-08T21:03

2023-06-08T22:47

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Канадские военные в Латвии пожаловались, что оказались вынуждены самостоятельно закупать снаряжение, сообщил обозреватель Мюррей Брюстер в статье для CBC."Они покупают себе современные баллистические шлемы, оснащенные встроенными средствами защиты органов слуха, которые могут использоваться как гарнитура. Они также лично приобрели дождевую одежду, жилеты и ремни для переноски воды и боеприпасов. Параллельно растет число жалоб на плохо сидящие бронежилеты, выдаваемые женщинам-солдатам", — рассказал он.По словам журналиста, Оттава направила своих военных в Латвию для участия в учениях по сдерживаю гипотетической "агрессии" со стороны России, но бойцов при этом не снабдили необходимым. Им пришлось одеваться в то, что они смогли купить через интернет."Эта неловкая ситуация только усугубилась с прибытием большего количества союзных войск — среди них датские солдаты, которые в некоторых случаях приезжают с закупленным в Канаде снаряжением, что делает их лучше оснащенными", — добавил Брюстер.Кроме того, канадские войска в Латвии сталкиваются и с более острой проблемой: нехваткой оборудования. У них нет современного противотанкового оружия, систем для борьбы с беспилотниками и специальной системы ПВО ближнего радиуса действия для защиты от вертолетов и реактивных самолетов, подытожил автор.

https://ria.ru/20230604/kitay-1876062936.html

https://ria.ru/20230521/kanada-1873189755.html

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в мире, латвия, оттава, россия