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Запасов воды в Кривом Роге хватит максимум на 1,5 месяца, заявил мэр - РИА Новости, 08.06.2023
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22:55 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/voda-1877102360.html
Запасов воды в Кривом Роге хватит максимум на 1,5 месяца, заявил мэр
Запасов воды в Кривом Роге хватит максимум на 1,5 месяца, заявил мэр - РИА Новости, 08.06.2023
Запасов воды в Кривом Роге хватит максимум на 1,5 месяца, заявил мэр
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:55
2023-06-08T22:55
кривой рог
александр вилкул
украина
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления. "Сегодня, в 3.20 ночи (совпадает с мск), уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора... Для нас это означает, что в наше Южное водохранилище уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южном, благодаря заранее проведенным работам, есть запас при экономном потреблении - подчеркиваю, при экономном - на 1,5 месяца", - написал Вилкул в телеграм-канале. По его словам, за это время необходимо реализовать ряд серьезных проектов для того, чтобы город и дальше был с водой. Он отметил, что местное коммунальное предприятие "Кривбассводоканал" работает "почти в штатном режиме", а качество воды контролируется специалистами. Мэр призвал население экономить потребление воды. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230608/obvineniya-1877096433.html
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кривой рог, александр вилкул, украина, россия
Кривой Рог, Александр Вилкул, Украина, Россия
Запасов воды в Кривом Роге хватит максимум на 1,5 месяца, заявил мэр

Мэр Вилкул: воды в Кривом Роге хватит максимум на 1,5 месяца при жесткой экономии

© РИА Новости / Константин ЧалабовПеребои с водой в сети
Перебои с водой в сети - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перебои с водой в сети. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления.
"Сегодня, в 3.20 ночи (совпадает с мск), уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора... Для нас это означает, что в наше Южное водохранилище уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южном, благодаря заранее проведенным работам, есть запас при экономном потреблении - подчеркиваю, при экономном - на 1,5 месяца", - написал Вилкул в телеграм-канале.
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По его словам, за это время необходимо реализовать ряд серьезных проектов для того, чтобы город и дальше был с водой. Он отметил, что местное коммунальное предприятие "Кривбассводоканал" работает "почти в штатном режиме", а качество воды контролируется специалистами. Мэр призвал население экономить потребление воды.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.
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