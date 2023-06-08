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Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 08.06.2023 (обновлено: 10:57 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/voda-1876873416.html
Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра
Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра - РИА Новости, 08.06.2023
Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра
Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки, пострадавшей от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, понизился на два метра, рассказал РИА Новости сотрудник РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:27
2023-06-08T10:57
специальная военная операция на украине
новая каховка
разрушение каховской гэс
происшествия
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 июн — РИА Новости. Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки, пострадавшей от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, понизился на два метра, рассказал РИА Новости сотрудник оперативного штаба городской администрации.&quot;По состоянию на 09:00 уровень воды в затопленных районах продолжает спадать, приблизительно до двух метров&quot;, — сказал он.По информации штаба, в Новой Каховке подтопленными остаются около 150 домов, а в городском округе — примерно 250 домов в селе Корсунка и порядка 100 домов в поселке городского типа Днепряны, а также четыре канализационно-насосных станции.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
новая каховка
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новая каховка, разрушение каховской гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра

Оперштаб: уровень воды в Днепре у Новой Каховки после разрушения ГЭС снизился на два метра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Подтопление стадиона Энергия в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подтопление стадиона "Энергия" в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 июн — РИА Новости. Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки, пострадавшей от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, понизился на два метра, рассказал РИА Новости сотрудник оперативного штаба городской администрации.
«

"По состоянию на 09:00 уровень воды в затопленных районах продолжает спадать, приблизительно до двух метров", — сказал он.

По информации штаба, в Новой Каховке подтопленными остаются около 150 домов, а в городском округе — примерно 250 домов в селе Корсунка и порядка 100 домов в поселке городского типа Днепряны, а также четыре канализационно-насосных станции.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаРазрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
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