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Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра
Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра - РИА Новости, 08.06.2023
Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра
Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки, пострадавшей от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, понизился на два метра, рассказал РИА Новости сотрудник РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:27
2023-06-08T10:27
2023-06-08T10:57
специальная военная операция на украине
новая каховка
разрушение каховской гэс
происшествия
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 июн — РИА Новости. Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки, пострадавшей от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, понизился на два метра, рассказал РИА Новости сотрудник оперативного штаба городской администрации."По состоянию на 09:00 уровень воды в затопленных районах продолжает спадать, приблизительно до двух метров", — сказал он.По информации штаба, в Новой Каховке подтопленными остаются около 150 домов, а в городском округе — примерно 250 домов в селе Корсунка и порядка 100 домов в поселке городского типа Днепряны, а также четыре канализационно-насосных станции.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
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РИА Новости
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новая каховка, разрушение каховской гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра
Оперштаб: уровень воды в Днепре у Новой Каховки после разрушения ГЭС снизился на два метра
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 июн — РИА Новости. Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки, пострадавшей от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, понизился на два метра, рассказал РИА Новости сотрудник оперативного штаба городской администрации.
«
"По состоянию на 09:00 уровень воды в затопленных районах продолжает спадать, приблизительно до двух метров", — сказал он.
По информации штаба, в Новой Каховке подтопленными остаются около 150 домов, а в городском округе — примерно 250 домов в селе Корсунка и порядка 100 домов в поселке городского типа Днепряны, а также четыре канализационно-насосных станции.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.
Следственный комитет
возбудил уголовное дело о теракте.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу
, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.