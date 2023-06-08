https://ria.ru/20230608/voda-1876873416.html

Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра

Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра - РИА Новости, 08.06.2023

Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра

Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки, пострадавшей от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, понизился на два метра, рассказал РИА Новости сотрудник РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:27

2023-06-08T10:27

2023-06-08T10:57

специальная военная операция на украине

новая каховка

разрушение каховской гэс

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876678649_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_6810529157cb9c3a2965a4efd4aa2ae3.jpg

НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 июн — РИА Новости. Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки, пострадавшей от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, понизился на два метра, рассказал РИА Новости сотрудник оперативного штаба городской администрации."По состоянию на 09:00 уровень воды в затопленных районах продолжает спадать, приблизительно до двух метров", — сказал он.По информации штаба, в Новой Каховке подтопленными остаются около 150 домов, а в городском округе — примерно 250 домов в селе Корсунка и порядка 100 домов в поселке городского типа Днепряны, а также четыре канализационно-насосных станции.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, разрушение каховской гэс, происшествия