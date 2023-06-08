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В "АвтоВАЗе" рассказали, когда начнут производство новой Lada Vesta с АКПП - РИА Новости, 08.06.2023
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15:34 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/vesta-1876993520.html
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда начнут производство новой Lada Vesta с АКПП
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда начнут производство новой Lada Vesta с АКПП - РИА Новости, 08.06.2023
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда начнут производство новой Lada Vesta с АКПП
"АвтоВАЗ" планирует до конца 2023 года начать производство новой Lada Vesta с автоматической коробкой передач, а старт продаж ожидает на рубеже этого и... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:34
2023-06-08T15:34
тольятти
ижевск
санкт-петербург
максим соколов
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует до конца 2023 года начать производство новой Lada Vesta с автоматической коробкой передач, а старт продаж ожидает на рубеже этого и следующего годов, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Наша основная задача сейчас - поставить коробку автомат на флагман нашей продуктовой линейки Lada Vesta. Мы это сделаем до конца этого года, сейчас самым активным образом идут испытания", - сказал Соколов, отвечая на вопрос об автоматической коробке передач на моделях Lada. "Рассчитываем, что на рубеже текущего и следующего годов мы уже выдадим нашим дилерам Lada Vesta с коробкой автомат, это будет вариатор китайского производства", - добавил он. Соколов также уточнил, что в перспективе автоматической коробкой передач планируется оснастить и модели Lada Granta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vesta, renault clio, renault s.a
Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Renault Clio, Renault S.A
В "АвтоВАЗе" рассказали, когда начнут производство новой Lada Vesta с АКПП

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: производство новой Lada Vesta на автомате начнется до конца года

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Обновленная Lada Vesta
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует до конца 2023 года начать производство новой Lada Vesta с автоматической коробкой передач, а старт продаж ожидает на рубеже этого и следующего годов, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
«
"Наша основная задача сейчас - поставить коробку автомат на флагман нашей продуктовой линейки Lada Vesta. Мы это сделаем до конца этого года, сейчас самым активным образом идут испытания", - сказал Соколов, отвечая на вопрос об автоматической коробке передач на моделях Lada.
"Рассчитываем, что на рубеже текущего и следующего годов мы уже выдадим нашим дилерам Lada Vesta с коробкой автомат, это будет вариатор китайского производства", - добавил он.
Соколов также уточнил, что в перспективе автоматической коробкой передач планируется оснастить и модели Lada Granta.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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ТольяттиИжевскСанкт-ПетербургМаксим СоколовАвтоВАЗLada VestaRenault ClioRenault S.A
 
 
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