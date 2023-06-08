https://ria.ru/20230608/vesta-1876993520.html

В "АвтоВАЗе" рассказали, когда начнут производство новой Lada Vesta с АКПП

В "АвтоВАЗе" рассказали, когда начнут производство новой Lada Vesta с АКПП - РИА Новости, 08.06.2023

В "АвтоВАЗе" рассказали, когда начнут производство новой Lada Vesta с АКПП

"АвтоВАЗ" планирует до конца 2023 года начать производство новой Lada Vesta с автоматической коробкой передач, а старт продаж ожидает на рубеже этого и... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:34

2023-06-08T15:34

2023-06-08T15:34

тольятти

ижевск

санкт-петербург

максим соколов

автоваз

lada vesta

renault clio

renault s.a

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует до конца 2023 года начать производство новой Lada Vesta с автоматической коробкой передач, а старт продаж ожидает на рубеже этого и следующего годов, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Наша основная задача сейчас - поставить коробку автомат на флагман нашей продуктовой линейки Lada Vesta. Мы это сделаем до конца этого года, сейчас самым активным образом идут испытания", - сказал Соколов, отвечая на вопрос об автоматической коробке передач на моделях Lada. "Рассчитываем, что на рубеже текущего и следующего годов мы уже выдадим нашим дилерам Lada Vesta с коробкой автомат, это будет вариатор китайского производства", - добавил он. Соколов также уточнил, что в перспективе автоматической коробкой передач планируется оснастить и модели Lada Granta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230601/volga-1875655668.html

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ижевск

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тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vesta, renault clio, renault s.a