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Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления
Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления - РИА Новости, 08.06.2023
Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления
Киевские силовики на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях за последнюю неделю понесли потери, превосходящие в три раза показатели прошлой недели,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:39
2023-06-08T08:39
2023-06-08T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Киевские силовики на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях за последнюю неделю понесли потери, превосходящие в три раза показатели прошлой недели, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник несет большие потери. Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (с понедельника по среду) увеличились втрое", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко подчеркнул, что такие потери связаны с активными наступательными действиями Киева.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления
Офицер ЛНР Марочко: потери Киева на трех направлениях выросли втрое за последнюю неделю