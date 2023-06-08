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Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 08.06.2023 (обновлено: 08:52 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/ukraina-1876850937.html
Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления
Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления - РИА Новости, 08.06.2023
Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления
Киевские силовики на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях за последнюю неделю понесли потери, превосходящие в три раза показатели прошлой недели,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:39
2023-06-08T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Киевские силовики на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях за последнюю неделю понесли потери, превосходящие в три раза показатели прошлой недели, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник несет большие потери. Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (с понедельника по среду) увеличились втрое", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко подчеркнул, что такие потери связаны с активными наступательными действиями Киева.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина
Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления

Офицер ЛНР Марочко: потери Киева на трех направлениях выросли втрое за последнюю неделю

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Киевские силовики на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях за последнюю неделю понесли потери, превосходящие в три раза показатели прошлой недели, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник несет большие потери. Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (с понедельника по среду) увеличились втрое", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко подчеркнул, что такие потери связаны с активными наступательными действиями Киева.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июня, 16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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