https://ria.ru/20230608/ukraina-1876850937.html

Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления

Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления - РИА Новости, 08.06.2023

Военный эксперт заявил о резком росте потерь Киева после начала наступления

Киевские силовики на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях за последнюю неделю понесли потери, превосходящие в три раза показатели прошлой недели,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:39

2023-06-08T08:39

2023-06-08T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Киевские силовики на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях за последнюю неделю понесли потери, превосходящие в три раза показатели прошлой недели, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник несет большие потери. Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (с понедельника по среду) увеличились втрое", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко подчеркнул, что такие потери связаны с активными наступательными действиями Киева.

луганская народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина