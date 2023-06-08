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Украинские военные нанесли удар по электроподстанции под Новой Каховкой
Украинские военные нанесли удар по электроподстанции под Новой Каховкой - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские военные нанесли удар по электроподстанции под Новой Каховкой
Украинские войска наносят артиллерийские удары по электроподстанции в районе села Корсунка под Новой Каховкой, из-за непрекращающихся обстрелов в нескольких... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:48
2023-06-08T13:48
2023-06-08T13:48
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КОРСУНКА (Херсонская область), 8 июн - РИА Новости. Украинские войска наносят артиллерийские удары по электроподстанции в районе села Корсунка под Новой Каховкой, из-за непрекращающихся обстрелов в нескольких местах близ подстанции загорелся лес, передает корреспондент РИА Новости. Дым от лесных пожаров виден за несколько километров от мест возгорания. "Обстрелы продолжаются несколько дней, после разрушения Каховской ГЭС начались интенсивные обстрелы подстанции с целью обесточить район, обесточить вышки сотовой связи. В настоящее время телефонной связи и мобильного интернета в подтопленных районах нет", - сообщил РИА Новости представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев. Он отметил, что из-за отсутствия сигнала в зоне затопления местные жители, пострадавшие от наводнения, не могут связаться с родственниками и спасателями.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
Украинские военные нанесли удар по электроподстанции под Новой Каховкой
ВСУ после атаки на Каховскую ГЭС наносят удары по электроподстанции в районе села Корсунка
КОРСУНКА (Херсонская область), 8 июн - РИА Новости. Украинские войска наносят артиллерийские удары по электроподстанции в районе села Корсунка под Новой Каховкой, из-за непрекращающихся обстрелов в нескольких местах близ подстанции загорелся лес, передает корреспондент РИА Новости.
Дым от лесных пожаров виден за несколько километров от мест возгорания.
"Обстрелы продолжаются несколько дней, после разрушения Каховской ГЭС начались интенсивные обстрелы подстанции с целью обесточить район, обесточить вышки сотовой связи. В настоящее время телефонной связи и мобильного интернета в подтопленных районах нет", - сообщил РИА Новости представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев.
Он отметил, что из-за отсутствия сигнала в зоне затопления местные жители, пострадавшие от наводнения, не могут связаться с родственниками и спасателями.
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