https://ria.ru/20230608/tekhnologii-1876807848.html
Пекин переходит в наступление на США в сфере высоких технологий
Пекин переходит в наступление на США в сфере высоких технологий - РИА Новости, 08.06.2023
Пекин переходит в наступление на США в сфере высоких технологий
Само событие случилось в конце мая, а вот истинный смысл его начинает вырисовываться только сейчас. И смысл этот, похоже, в том, что идея критической... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:00
2023-06-08T08:00
2023-06-08T08:00
аналитика
технологии
китай
сша
пекин
эдвард сноуден
илон маск
тим кук
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876803710_0:177:3071:1904_1920x0_80_0_0_ea3993e78e60c9593b8d1fa363c2cb36.jpg
Само событие случилось в конце мая, а вот истинный смысл его начинает вырисовываться только сейчас. И смысл этот, похоже, в том, что идея критической зависимости Китая от импорта полупроводников — ключевой части какой угодно современной техники — потихоньку становится прошлым. И сейчас идет сложное разбирательство, кто от кого критически зависит. Причем далеко не только в полупроводниках.Что же было в конце мая? Китайские власти подвергли "обзору безопасности" работающую в стране американскую корпорацию Micron, производящую прежде всего микросхемы памяти. И результат оказался неприятным: признали, что продукция корпорации угрожает безопасности Китая. После чего ее попросту выставили из страны.Дальше началось выяснение: в каком смысле угрожает, с какой это стати давний партнер вдруг был взвешен, измерен и признан негодным? Публикации пекинских СМИ не сильно помогали разгадке. С одной стороны, нам рассказывали, что люди из Micron увлекались лоббистской деятельностью, потратили миллионы долларов, чтобы убедить конгресс США принять против Китая санкции именно по части микросхем памяти. А это как-то не очень порядочно: либо ты партнер, либо змея подколодная.Но, с другой стороны, дальше появились иные публикации, и в них шла речь именно о безопасности соответствующей американской продукции, причем не одной корпорации, а в целом. Это очень объемные документы, напоминающие нам обо всем сразу за последние годы. По большей части речь идет о глобальном шпионаже.И вот мы читаем и про разоблачения Эдварда Сноудена, и про прослушивание разговоров союзников США, и про менее известные нам факты. Например, про то, что Китай только в 2020 году захватил 42 миллиона образцов разных компьютерных вирусов, из которых 53,1 процента происходили из США. Или про программу Агентства национальной безопасности Telescreen — эта штука за десятилетие проникла в сети 45 стран или регионов, шпионя там за 287 ключевыми ведомствами и институтами.Вообще-то, речь лишь о журнальном изложении толстого доклада, подготовленного национальным Центром по ответу на вирусные тревоги и частной компанией, занятой все теми же вирусными и прочими угрозами. Пересказать все факты физически невозможно, достаточно вывода: США превратились в шпионскую империю глобальных масштабов.Здесь легко прийти к выводу, что инцидент с Micron — никакой не случайный, китайцы взялись за противостояние угрозе слежки всерьез. И это очень хорошо поняли прочие американские корпорации. Известно, что как бы случайно в то же время в Китай поехали (один за другим) американский миллиардер Илон Маск, глава компании Apple Тим Кук, глава американского банка JP Morgan Джими Даймон. Ситуация понятная: раньше Пекин терпел несколько лет американские обвинения вот ровно в том же — в кибершпионаже. А теперь вдруг терпеть перестал. Что происходит? Надо разбираться на месте и о чем-то договариваться.А происходит множество событий (появление новых продуктов, например), которые аналитики уже назвали в одной из статей в Foreign Affairs "скрытой китайской технологической революцией", угрожающей американскому доминированию.Революция эта распадается на множество наименований продукции, анализ усложняется тем, что США запрещают все новые такие продукты поставлять в Китай или производить там. Дальше в дело вступают союзники Вашингтона — Япония, Южная Корея, Тайвань, куда перемещаются производства из Китая. При этом резко растет курс акций их конкурентов из Шанхая, Шэньчжэня и так далее.Но здесь надо (смотри выше) учитывать, что у каждой американской корпорации свои интересы и не зря они сейчас потянулись в Китай выяснять свои перспективы. США не монолит (мягко говоря), и одно дело общая геополитическая конкуренция, другое — вопросы выживания отдельных корпораций, которые совсем не обязательно слушаются Вашингтона.И одно пока ясно. Когда лет пять назад США начали технологическую войну против Китая, Пекин вел себя тихо и тратил громадные деньги на создание собственной технологической базы. А сейчас тишина кончилась. Началось контрнаступление.
https://ria.ru/20230521/china-1873258927.html
https://ria.ru/20230522/micron-1873363777.html
https://ria.ru/20230525/kitay-1874035131.html
https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
аналитика, технологии, китай, сша, пекин, эдвард сноуден, илон маск, тим кук, apple
Аналитика, Технологии, Китай, США, Пекин, Эдвард Сноуден, Илон Маск, Тим Кук, Apple
Само событие случилось в конце мая, а вот истинный смысл его начинает вырисовываться только сейчас. И смысл этот, похоже, в том, что идея критической зависимости Китая от импорта полупроводников — ключевой части какой угодно современной техники — потихоньку становится прошлым. И сейчас идет сложное разбирательство, кто от кого критически зависит. Причем далеко не только в полупроводниках.
Что же было в конце мая? Китайские власти подвергли "обзору безопасности" работающую в стране американскую корпорацию Micron, производящую прежде всего микросхемы памяти. И результат оказался неприятным: признали, что продукция корпорации угрожает безопасности Китая. После чего ее попросту выставили из страны.
Американская компания Micron не прошла проверку безопасности в Китае
Дальше началось выяснение: в каком смысле угрожает, с какой это стати давний партнер вдруг был взвешен, измерен и признан негодным? Публикации пекинских СМИ не сильно помогали разгадке. С одной стороны, нам рассказывали, что люди из Micron увлекались
лоббистской деятельностью, потратили миллионы долларов, чтобы убедить конгресс США принять против Китая санкции именно по части микросхем памяти. А это как-то не очень порядочно: либо ты партнер, либо змея подколодная.
Но, с другой стороны, дальше появились иные публикации, и в них шла речь именно о безопасности соответствующей американской продукции, причем не одной корпорации, а в целом. Это очень объемные документы, напоминающие нам обо всем сразу за последние годы. По большей части речь идет о глобальном шпионаже.
МИД КНР прокомментировал запрет на закупку продукции Micron
И вот мы читаем
и про разоблачения Эдварда Сноудена
, и про прослушивание разговоров союзников США, и про менее известные нам факты. Например, про то, что Китай только в 2020 году захватил 42 миллиона образцов разных компьютерных вирусов, из которых 53,1 процента происходили из США. Или про программу Агентства национальной безопасности Telescreen — эта штука за десятилетие проникла в сети 45 стран или регионов, шпионя там за 287 ключевыми ведомствами и институтами.
Вообще-то, речь лишь о журнальном изложении толстого доклада, подготовленного национальным Центром по ответу на вирусные тревоги и частной компанией, занятой все теми же вирусными и прочими угрозами. Пересказать все факты физически невозможно, достаточно вывода: США превратились в шпионскую империю глобальных масштабов.
Китай назвал США хакерской империей
Здесь легко прийти к выводу, что инцидент с Micron — никакой не случайный, китайцы взялись за противостояние угрозе слежки всерьез. И это очень хорошо поняли прочие американские корпорации. Известно, что как бы случайно в то же время в Китай поехали (один за другим) американский миллиардер Илон Маск
, глава компании Apple Тим Кук
, глава американского банка JP Morgan Джими Даймон. Ситуация понятная: раньше Пекин терпел несколько лет американские обвинения вот ровно в том же — в кибершпионаже. А теперь вдруг терпеть перестал. Что происходит? Надо разбираться на месте и о чем-то договариваться.
А происходит множество событий (появление новых продуктов, например), которые аналитики уже назвали
в одной из статей в Foreign Affairs "скрытой китайской технологической революцией", угрожающей американскому доминированию.
Революция эта распадается на множество наименований продукции, анализ усложняется тем, что США запрещают все новые такие продукты поставлять в Китай или производить там. Дальше в дело вступают союзники Вашингтона — Япония
, Южная Корея
, Тайвань
, куда перемещаются производства из Китая. При этом резко растет курс акций их конкурентов из Шанхая
, Шэньчжэня и так далее.
Китай призвал США отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны
Но здесь надо (смотри выше) учитывать, что у каждой американской корпорации свои интересы и не зря они сейчас потянулись в Китай выяснять свои перспективы. США не монолит (мягко говоря), и одно дело общая геополитическая конкуренция, другое — вопросы выживания отдельных корпораций, которые совсем не обязательно слушаются Вашингтона.
И одно пока ясно. Когда лет пять назад США начали технологическую войну против Китая, Пекин вел себя тихо и тратил громадные деньги на создание собственной технологической базы. А сейчас тишина кончилась. Началось контрнаступление.