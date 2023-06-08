https://ria.ru/20230608/tekhnologii-1876807848.html

Пекин переходит в наступление на США в сфере высоких технологий

Пекин переходит в наступление на США в сфере высоких технологий - РИА Новости, 08.06.2023

Пекин переходит в наступление на США в сфере высоких технологий

Само событие случилось в конце мая, а вот истинный смысл его начинает вырисовываться только сейчас. И смысл этот, похоже, в том, что идея критической... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:00

2023-06-08T08:00

2023-06-08T08:00

аналитика

технологии

китай

сша

пекин

эдвард сноуден

илон маск

тим кук

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Само событие случилось в конце мая, а вот истинный смысл его начинает вырисовываться только сейчас. И смысл этот, похоже, в том, что идея критической зависимости Китая от импорта полупроводников — ключевой части какой угодно современной техники — потихоньку становится прошлым. И сейчас идет сложное разбирательство, кто от кого критически зависит. Причем далеко не только в полупроводниках.Что же было в конце мая? Китайские власти подвергли "обзору безопасности" работающую в стране американскую корпорацию Micron, производящую прежде всего микросхемы памяти. И результат оказался неприятным: признали, что продукция корпорации угрожает безопасности Китая. После чего ее попросту выставили из страны.Дальше началось выяснение: в каком смысле угрожает, с какой это стати давний партнер вдруг был взвешен, измерен и признан негодным? Публикации пекинских СМИ не сильно помогали разгадке. С одной стороны, нам рассказывали, что люди из Micron увлекались лоббистской деятельностью, потратили миллионы долларов, чтобы убедить конгресс США принять против Китая санкции именно по части микросхем памяти. А это как-то не очень порядочно: либо ты партнер, либо змея подколодная.Но, с другой стороны, дальше появились иные публикации, и в них шла речь именно о безопасности соответствующей американской продукции, причем не одной корпорации, а в целом. Это очень объемные документы, напоминающие нам обо всем сразу за последние годы. По большей части речь идет о глобальном шпионаже.И вот мы читаем и про разоблачения Эдварда Сноудена, и про прослушивание разговоров союзников США, и про менее известные нам факты. Например, про то, что Китай только в 2020 году захватил 42 миллиона образцов разных компьютерных вирусов, из которых 53,1 процента происходили из США. Или про программу Агентства национальной безопасности Telescreen — эта штука за десятилетие проникла в сети 45 стран или регионов, шпионя там за 287 ключевыми ведомствами и институтами.Вообще-то, речь лишь о журнальном изложении толстого доклада, подготовленного национальным Центром по ответу на вирусные тревоги и частной компанией, занятой все теми же вирусными и прочими угрозами. Пересказать все факты физически невозможно, достаточно вывода: США превратились в шпионскую империю глобальных масштабов.Здесь легко прийти к выводу, что инцидент с Micron — никакой не случайный, китайцы взялись за противостояние угрозе слежки всерьез. И это очень хорошо поняли прочие американские корпорации. Известно, что как бы случайно в то же время в Китай поехали (один за другим) американский миллиардер Илон Маск, глава компании Apple Тим Кук, глава американского банка JP Morgan Джими Даймон. Ситуация понятная: раньше Пекин терпел несколько лет американские обвинения вот ровно в том же — в кибершпионаже. А теперь вдруг терпеть перестал. Что происходит? Надо разбираться на месте и о чем-то договариваться.А происходит множество событий (появление новых продуктов, например), которые аналитики уже назвали в одной из статей в Foreign Affairs "скрытой китайской технологической революцией", угрожающей американскому доминированию.Революция эта распадается на множество наименований продукции, анализ усложняется тем, что США запрещают все новые такие продукты поставлять в Китай или производить там. Дальше в дело вступают союзники Вашингтона — Япония, Южная Корея, Тайвань, куда перемещаются производства из Китая. При этом резко растет курс акций их конкурентов из Шанхая, Шэньчжэня и так далее.Но здесь надо (смотри выше) учитывать, что у каждой американской корпорации свои интересы и не зря они сейчас потянулись в Китай выяснять свои перспективы. США не монолит (мягко говоря), и одно дело общая геополитическая конкуренция, другое — вопросы выживания отдельных корпораций, которые совсем не обязательно слушаются Вашингтона.И одно пока ясно. Когда лет пять назад США начали технологическую войну против Китая, Пекин вел себя тихо и тратил громадные деньги на создание собственной технологической базы. А сейчас тишина кончилась. Началось контрнаступление.

https://ria.ru/20230521/china-1873258927.html

https://ria.ru/20230522/micron-1873363777.html

https://ria.ru/20230525/kitay-1874035131.html

https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html

китай

сша

пекин

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аналитика, технологии, китай, сша, пекин, эдвард сноуден, илон маск, тим кук, apple