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Шойгу потребовал сократить сроки отправки бронетехники в войска - РИА Новости, 08.06.2023
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17:36 08.06.2023 (обновлено: 18:07 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/tekhnika-1877040355.html
Шойгу потребовал сократить сроки отправки бронетехники в войска
Шойгу потребовал сократить сроки отправки бронетехники в войска - РИА Новости, 08.06.2023
Шойгу потребовал сократить сроки отправки бронетехники в войска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки подготовки техники на арсеналах и базах хранения Западного военного округа потребовал сократить сроки приемки... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:36
2023-06-08T18:07
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки подготовки техники на арсеналах и базах хранения Западного военного округа потребовал сократить сроки приемки бронетехники, а также ее вооружения от предприятий-производителей и уменьшить сроки их подготовки для отправки в войска, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на арсеналах и базах хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Там добавили, что в ходе работы на одной из баз резерва глава российского военного ведомства проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к ее отправке в войска. "Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил РФ", - подчеркнули в Минобороны.
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Шойгу проводит проверку арсеналов и баз хранения ЗВО
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет подразделениям в зону спецоперации, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу потребовал сократить сроки отправки бронетехники в войска

Шойгу потребовал уменьшить сроки приема техники и ее подготовки для отправки в войска

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки подготовки техники на арсеналах и базах хранения Западного военного округа потребовал сократить сроки приемки бронетехники, а также ее вооружения от предприятий-производителей и уменьшить сроки их подготовки для отправки в войска, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на арсеналах и базах хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Там добавили, что в ходе работы на одной из баз резерва глава российского военного ведомства проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к ее отправке в войска.
"Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил РФ", - подчеркнули в Минобороны.
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