https://ria.ru/20230608/tekhnika-1877040355.html

Шойгу потребовал сократить сроки отправки бронетехники в войска

Шойгу потребовал сократить сроки отправки бронетехники в войска - РИА Новости, 08.06.2023

Шойгу потребовал сократить сроки отправки бронетехники в войска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки подготовки техники на арсеналах и базах хранения Западного военного округа потребовал сократить сроки приемки... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:36

2023-06-08T17:36

2023-06-08T18:07

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки подготовки техники на арсеналах и базах хранения Западного военного округа потребовал сократить сроки приемки бронетехники, а также ее вооружения от предприятий-производителей и уменьшить сроки их подготовки для отправки в войска, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на арсеналах и базах хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Там добавили, что в ходе работы на одной из баз резерва глава российского военного ведомства проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к ее отправке в войска. "Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил РФ", - подчеркнули в Минобороны.

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россия

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Шойгу проводит проверку арсеналов и баз хранения ЗВО Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет подразделениям в зону спецоперации, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. 2023-06-08T17:36 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф