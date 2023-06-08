Богомолов рассказал о реакции на его статью об элите
Константин Богомолов рассказал о реакции на его статью о русской элите "Диетическое горе"
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПодписание меморандума об информационном партнерстве Международной медиагруппы "Россия сегодня" и Театра на Бронной
Подписание меморандума об информационном партнерстве Международной медиагруппы "Россия сегодня" и Театра на Бронной
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов заявил, что получил разную реакцию на его статью о русской элите "Диетическое горе", опубликованную на сайте РИА Новости. Об этом он рассказал на подписании соглашения о сотрудничестве между Театром на Бронной и МИА "Россия сегодня".
"Я получаю широкий отклик от разных людей: и своего круга, и незнакомых, которые подходят и просто говорят спасибо. На днях был в МХТ имени Чехова, служащие театра, которые не выходят на сцену, говорили мне хорошие слова. Статья была написана и благодаря РИА Новости, и благодаря Дмитрию Киселеву. Я переживал, потому что до конца не понимал, насколько она нужна обществу. Теперь важно продолжать: я готовлю вторую статью, а потом будут еще", — сказал худрук.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов на церемонии подписания меморандума об информационном партнерстве Международной медиагруппы "Россия сегодня" и Театра на Бронной в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов на церемонии подписания меморандума об информационном партнерстве Международной медиагруппы "Россия сегодня" и Театра на Бронной в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Как отметил режиссер, своей работой он хотел заставить читателей задуматься.
"Текст был рассчитан на то, чтобы растормошить, создать дискомфорт у тех людей, на которых он был направлен", — пояснил Богомолов.
Худрук также отметил, что театр не может существовать отдельно от общества.
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"Нам важно жить вместе с обществом и дышать одним с ним воздухом. И важно давать людям энергию, силу и культурный, ценностный фундамент для того, чтобы двигаться вперед. Театр не может отделиться от того, что происходит за его стенами", — подчеркнул он.
В свою очередь, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, как статья "Диетическое горе" появилась на ресурсе агентства.
"Когда Константин прислал текст, то он без единой правки был опубликован через несколько часов на сайте РИА Новости. Я никому его не показывал: ни старшим, ни младшим коллегам", — заявил медиаменеджер.
Дмитрий Киселев и Константин Богомолов подписали меморандум о сотрудничестве между Театром на Бронной и МИА "Россия сегодня". Агентство стало генеральным информационным партнером культурного учреждения.