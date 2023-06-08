https://ria.ru/20230608/teatr-1877055797.html

Богомолов рассказал о реакции на его статью об элите

Богомолов рассказал о реакции на его статью об элите - РИА Новости, 08.06.2023

Богомолов рассказал о реакции на его статью об элите

Режиссер Константин Богомолов заявил, что получил разную реакцию на его статью о русской элите "Диетическое горе", опубликованную на сайте РИА Новости. Об этом... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:27

2023-06-08T18:27

2023-06-08T20:13

культура

константин богомолов

дмитрий киселев

театр на бронной

новости культуры

общество

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов заявил, что получил разную реакцию на его статью о русской элите "Диетическое горе", опубликованную на сайте РИА Новости. Об этом он рассказал на подписании соглашения о сотрудничестве между Театром на Бронной и МИА "Россия сегодня"."Я получаю широкий отклик от разных людей: и своего круга, и незнакомых, которые подходят и просто говорят спасибо. На днях был в МХТ имени Чехова, служащие театра, которые не выходят на сцену, говорили мне хорошие слова. Статья была написана и благодаря РИА Новости, и благодаря Дмитрию Киселеву. Я переживал, потому что до конца не понимал, насколько она нужна обществу. Теперь важно продолжать: я готовлю вторую статью, а потом будут еще", — сказал худрук.Как отметил режиссер, своей работой он хотел заставить читателей задуматься."Текст был рассчитан на то, чтобы растормошить, создать дискомфорт у тех людей, на которых он был направлен", — пояснил Богомолов.Худрук также отметил, что театр не может существовать отдельно от общества."Нам важно жить вместе с обществом и дышать одним с ним воздухом. И важно давать людям энергию, силу и культурный, ценностный фундамент для того, чтобы двигаться вперед. Театр не может отделиться от того, что происходит за его стенами", — подчеркнул он.В свою очередь, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, как статья "Диетическое горе" появилась на ресурсе агентства."Когда Константин прислал текст, то он без единой правки был опубликован через несколько часов на сайте РИА Новости. Я никому его не показывал: ни старшим, ни младшим коллегам", — заявил медиаменеджер.Дмитрий Киселев и Константин Богомолов подписали меморандум о сотрудничестве между Театром на Бронной и МИА "Россия сегодня". Агентство стало генеральным информационным партнером культурного учреждения.

https://ria.ru/20230503/spektakl-1869170964.html

https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

константин богомолов, дмитрий киселев, театр на бронной, новости культуры, общество