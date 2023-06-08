"Россия сегодня" и Театр на Бронной договорились об информпартнерстве
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов на церемонии подписания меморандума об информационном партнерстве Международной медиагруппы "Россия сегодня" и театра на Малой Бронной в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и театр на Бронной подписали меморандум об информационном партнерстве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и художественный руководитель театра Константин Богомолов.
В соответствии с меморандумом "Россия сегодня" получила статус генерального информационного партнера театра.
«
"Малая Бронная, 4 - известнейший адрес на культурной карте столицы. Имеет все шансы принять вызовы наших дней. Надеюсь, наше содружество станет плодотворным, ведь сегодня нужны не только интеллигентские вопросы, но остро нужны и со стороны интеллигенции ответы. Константин Богомолов как раз тот человек, который в своей среде заостряет актуальные темы. И здесь мы рядом", – рассказал Дмитрий Киселев.
"Мы же – первые по цитируемости в России и среди всех российских СМИ за рубежом, наши порталы работают на 30 языках. Синергия такого партнерства не заставит себя долго ждать", – добавил он.
«
"Театр на Бронной рад заключить соглашение с крупнейшим российским информационным агентством, обладающим огромным опытом и ресурсами и безусловно являющимся одним из лидеров мировой информационной индустрии. Для нас это и честь, и вызов, и радость. Мы уверены, что наш зритель оценит этот шаг, потому что с этого момента объем информации о жизни театра, его планах и людях станет и больше, и интереснее", – отметил, в свою очередь, Константин Богомолов.
На новостных ресурсах медиагруппы, обладающей крупнейшей корреспондентской сетью в России и за рубежом, будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством и ведущими актерами, а также официальные сообщения театра.
Кроме того, в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" будут проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов с участием руководства театра.