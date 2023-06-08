https://ria.ru/20230608/informpartnerstvo-1877029969.html

"Россия сегодня" и Театр на Бронной договорились об информпартнерстве

"Россия сегодня" и Театр на Бронной договорились об информпартнерстве - РИА Новости, 08.06.2023

"Россия сегодня" и Театр на Бронной договорились об информпартнерстве

Медиагруппа "Россия сегодня" и театр на Бронной подписали меморандум об информационном партнерстве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:10

2023-06-08T17:10

2023-06-08T18:31

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

константин богомолов

россия

технологии

медиа

театр на бронной

культура

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и театр на Бронной подписали меморандум об информационном партнерстве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и художественный руководитель театра Константин Богомолов.В соответствии с меморандумом "Россия сегодня" получила статус генерального информационного партнера театра."Малая Бронная, 4 - известнейший адрес на культурной карте столицы. Имеет все шансы принять вызовы наших дней. Надеюсь, наше содружество станет плодотворным, ведь сегодня нужны не только интеллигентские вопросы, но остро нужны и со стороны интеллигенции ответы. Константин Богомолов как раз тот человек, который в своей среде заостряет актуальные темы. И здесь мы рядом", – рассказал Дмитрий Киселев."Мы же – первые по цитируемости в России и среди всех российских СМИ за рубежом, наши порталы работают на 30 языках. Синергия такого партнерства не заставит себя долго ждать", – добавил он."Театр на Бронной рад заключить соглашение с крупнейшим российским информационным агентством, обладающим огромным опытом и ресурсами и безусловно являющимся одним из лидеров мировой информационной индустрии. Для нас это и честь, и вызов, и радость. Мы уверены, что наш зритель оценит этот шаг, потому что с этого момента объем информации о жизни театра, его планах и людях станет и больше, и интереснее", – отметил, в свою очередь, Константин Богомолов.На новостных ресурсах медиагруппы, обладающей крупнейшей корреспондентской сетью в России и за рубежом, будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством и ведущими актерами, а также официальные сообщения театра.Кроме того, в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" будут проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов с участием руководства театра.

https://ria.ru/20230406/pobeditel-1863574646.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", дмитрий киселев, константин богомолов, россия, технологии, медиа, театр на бронной