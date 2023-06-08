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СК осматривает место разрушения Каховской ГЭС, несмотря на обстрелы ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:01 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/stantsiya-1877103142.html
СК осматривает место разрушения Каховской ГЭС, несмотря на обстрелы ВСУ
СК осматривает место разрушения Каховской ГЭС, несмотря на обстрелы ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
СК осматривает место разрушения Каховской ГЭС, несмотря на обстрелы ВСУ
Следователи Следственного комитета России продолжили осмотр места разрушения Каховской ГЭС и фиксацию повреждений, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:01
2023-06-08T23:01
специальная военная операция на украине
россия
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
вооруженные силы украины
разрушение каховской гэс
киев
жкх
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 июн - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России продолжили осмотр места разрушения Каховской ГЭС и фиксацию повреждений, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. Оперативная группа следователей Следственного комитета России прибыла на место обрушения Каховской ГЭС, где продолжила осмотр и фиксацию повреждений, передает корреспондент РИА Новости. "Продолжается осмотр места происшествия на месте взрыва Каховской ГЭС. Вследствие непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ и сильного потока воды по-прежнему не представляется возможным применить соответствующие криминалистические средства для того, чтобы дать полную оценку причин разрушения станции", - сказал РИА Новости представитель военного следственного управления Следственного Комитета России по Объединенной группировке войск (сил). Ранее следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело о теракте. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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россия, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс, киев, жкх, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Вооруженные силы Украины, Разрушение Каховской ГЭС, Киев, ЖКХ, Происшествия
СК осматривает место разрушения Каховской ГЭС, несмотря на обстрелы ВСУ

Следователи осматривают место ЧП на Каховской ГЭС, несмотря на постоянные обстрелы ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 8 июн - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России продолжили осмотр места разрушения Каховской ГЭС и фиксацию повреждений, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Оперативная группа следователей Следственного комитета России прибыла на место обрушения Каховской ГЭС, где продолжила осмотр и фиксацию повреждений, передает корреспондент РИА Новости.
"Продолжается осмотр места происшествия на месте взрыва Каховской ГЭС. Вследствие непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ и сильного потока воды по-прежнему не представляется возможным применить соответствующие криминалистические средства для того, чтобы дать полную оценку причин разрушения станции", - сказал РИА Новости представитель военного следственного управления Следственного Комитета России по Объединенной группировке войск (сил).
Ранее следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело о теракте.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Вооруженные силы УкраиныРазрушение Каховской ГЭСКиевЖКХПроисшествия
 
 
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