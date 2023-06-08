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В Запорожской области возобновились активные боевые действия, заявил Рогов - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 08.06.2023 (обновлено: 23:56 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877101758.html
В Запорожской области возобновились активные боевые действия, заявил Рогов
В Запорожской области возобновились активные боевые действия, заявил Рогов - РИА Новости, 08.06.2023
В Запорожской области возобновились активные боевые действия, заявил Рогов
В Запорожской области возобновились активные боевые действия, российские подразделения удерживают позиции, заявил глава общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T22:49
2023-06-08T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
сергей шойгу
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. В Запорожской области возобновились активные боевые действия, российские подразделения удерживают позиции, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "В данный момент возобновились активные боевые действия на участке между Ореховом и Токмаком", — написал он.По словам чиновника, ВСУ идут на верную смерть. Российские военные удерживают позиции в активной обороне.В четверг утром Рогов сообщил, что украинские войска перешли в масштабное контрнаступление. При этом, по его мнению, они пока не ввели в действие главные резервы и бросили в бой основные штурмовые бригады.Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, киевская армия численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняла безуспешную попытку прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. За два часа боев она потеряла до 350 солдат и 30 танков.
https://ria.ru/20230608/zaporozhe-1876993657.html
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, сергей шойгу, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области возобновились активные боевые действия, заявил Рогов

Рогов заявил о возобновлении активных боев между Ореховом и Токмаком в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России на Запорожском направлении
Военнослужащие ВС России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. В Запорожской области возобновились активные боевые действия, российские подразделения удерживают позиции, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
"В данный момент возобновились активные боевые действия на участке между Ореховом и Токмаком", — написал он.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
СМИ: в ВСУ заявляют о тяжелых боях в Запорожской области
Вчера, 15:34
По словам чиновника, ВСУ идут на верную смерть. Российские военные удерживают позиции в активной обороне.
В четверг утром Рогов сообщил, что украинские войска перешли в масштабное контрнаступление. При этом, по его мнению, они пока не ввели в действие главные резервы и бросили в бой основные штурмовые бригады.
Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, киевская армия численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняла безуспешную попытку прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. За два часа боев она потеряла до 350 солдат и 30 танков.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговСергей ШойгуРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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