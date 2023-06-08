https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877101758.html

В Запорожской области возобновились активные боевые действия, заявил Рогов

В Запорожской области возобновились активные боевые действия, заявил Рогов - РИА Новости, 08.06.2023

В Запорожской области возобновились активные боевые действия, заявил Рогов

В Запорожской области возобновились активные боевые действия, российские подразделения удерживают позиции, заявил глава общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T22:49

2023-06-08T22:49

2023-06-08T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

сергей шойгу

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. В Запорожской области возобновились активные боевые действия, российские подразделения удерживают позиции, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "В данный момент возобновились активные боевые действия на участке между Ореховом и Токмаком", — написал он.По словам чиновника, ВСУ идут на верную смерть. Российские военные удерживают позиции в активной обороне.В четверг утром Рогов сообщил, что украинские войска перешли в масштабное контрнаступление. При этом, по его мнению, они пока не ввели в действие главные резервы и бросили в бой основные штурмовые бригады.Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, киевская армия численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняла безуспешную попытку прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. За два часа боев она потеряла до 350 солдат и 30 танков.

https://ria.ru/20230608/zaporozhe-1876993657.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

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в мире, запорожская область, владимир рогов, сергей шойгу, россия, вооруженные силы украины