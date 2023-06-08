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Спецоперация, 8 июня: Киев предпринял попытку прорыва обороны ВС России - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877100310.html
Спецоперация, 8 июня: Киев предпринял попытку прорыва обороны ВС России
Спецоперация, 8 июня: Киев предпринял попытку прорыва обороны ВС России - РИА Новости, 08.06.2023
Спецоперация, 8 июня: Киев предпринял попытку прорыва обороны ВС России
На запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:02
2023-06-08T23:02
специальная военная операция на украине
херсонская область
донецкая народная республика
россия
сергей шойгу
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир рогов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на запорожском направлении, за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств нанесли превентивный удар по 47-й мехбригаде украинской армии.Шойгу отметил, что специально подготовленные украинские резервные силы не выполнили задачу по прорыву российской обороны на запорожском фронте. Он указал, что украинская бригада, предпринявшая попытку наступления на запорожском направлении, остановлена на всех участках и с большими потерями отошла. Подробности ночного боя на запорожском направленииКомандующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что артиллерия украинских войск в ходе их попытки наступления на запорожском направлении ночью в четверг была подавлена в ходе контрбатарейной борьбы. Он подчеркнул, что первые потери украинские войска во время попытки наступления понесли на минных полях. Романчук добавил, что комплексы радиоэлектронной борьбы подавили связь и беспилотники украинских сил, пытавшихся наступать на запорожском направлении, противовоздушная оборона сбила 11 БПЛА. Боевые вертолеты ВС РФ наносили удары по атакующим на запорожском направлении украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику Киева - на их счету девять танков и БМП противника. Романчук отметил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три "Leopard". Командующий армией генерал-майор Иван Попов заявил, что войска Украины в четверг ночью пытались проломить оборону 58-й армии ВС РФ, чтобы затем выйти к морю. Подрыв Каховской ГЭС Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга, что президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию на Херсонщине после диверсии на Каховской ГЭС. Врио губернатора Херсона Владимир Сальдо написал в телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань в Херсонской области, есть погибшие и раненые. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с секретарями совбезов стран ОДКБ, что украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня "контрнаступления".
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херсонская область
донецкая народная республика
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херсонская область , донецкая народная республика, россия, сергей шойгу, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир рогов, владимир сальдо, вооруженные силы рф, разрушение каховской гэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Шойгу, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Рогов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ, Разрушение Каховской ГЭС, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 8 июня: Киев предпринял попытку прорыва обороны ВС России

ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва обороны ВС России на запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на запорожском направлении, за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств нанесли превентивный удар по 47-й мехбригаде украинской армии.
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Шойгу отметил, что специально подготовленные украинские резервные силы не выполнили задачу по прорыву российской обороны на запорожском фронте. Он указал, что украинская бригада, предпринявшая попытку наступления на запорожском направлении, остановлена на всех участках и с большими потерями отошла.

Подробности ночного боя на запорожском направлении

Командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что артиллерия украинских войск в ходе их попытки наступления на запорожском направлении ночью в четверг была подавлена в ходе контрбатарейной борьбы. Он подчеркнул, что первые потери украинские войска во время попытки наступления понесли на минных полях.
Романчук добавил, что комплексы радиоэлектронной борьбы подавили связь и беспилотники украинских сил, пытавшихся наступать на запорожском направлении, противовоздушная оборона сбила 11 БПЛА. Боевые вертолеты ВС РФ наносили удары по атакующим на запорожском направлении украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику Киева - на их счету девять танков и БМП противника. Романчук отметил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три "Leopard".
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Командующий армией генерал-майор Иван Попов заявил, что войска Украины в четверг ночью пытались проломить оборону 58-й армии ВС РФ, чтобы затем выйти к морю.

Подрыв Каховской ГЭС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга, что президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию на Херсонщине после диверсии на Каховской ГЭС.
Врио губернатора Херсона Владимир Сальдо написал в телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань в Херсонской области, есть погибшие и раненые.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с секретарями совбезов стран ОДКБ, что украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня "контрнаступления".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияСергей ШойгуСЦККМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир РоговВладимир СальдоВооруженные силы РФРазрушение Каховской ГЭСВооруженные силы Украины
 
 
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