https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877100310.html
Спецоперация, 8 июня: Киев предпринял попытку прорыва обороны ВС России
Спецоперация, 8 июня: Киев предпринял попытку прорыва обороны ВС России - РИА Новости, 08.06.2023
Спецоперация, 8 июня: Киев предпринял попытку прорыва обороны ВС России
На запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:02
2023-06-08T23:02
2023-06-08T23:02
специальная военная операция на украине
херсонская область
донецкая народная республика
россия
сергей шойгу
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2549:1434_1920x0_80_0_0_43c10d7d426696f42c28b2ed4390ef14.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на запорожском направлении, за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств нанесли превентивный удар по 47-й мехбригаде украинской армии.Шойгу отметил, что специально подготовленные украинские резервные силы не выполнили задачу по прорыву российской обороны на запорожском фронте. Он указал, что украинская бригада, предпринявшая попытку наступления на запорожском направлении, остановлена на всех участках и с большими потерями отошла. Подробности ночного боя на запорожском направленииКомандующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что артиллерия украинских войск в ходе их попытки наступления на запорожском направлении ночью в четверг была подавлена в ходе контрбатарейной борьбы. Он подчеркнул, что первые потери украинские войска во время попытки наступления понесли на минных полях. Романчук добавил, что комплексы радиоэлектронной борьбы подавили связь и беспилотники украинских сил, пытавшихся наступать на запорожском направлении, противовоздушная оборона сбила 11 БПЛА. Боевые вертолеты ВС РФ наносили удары по атакующим на запорожском направлении украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику Киева - на их счету девять танков и БМП противника. Романчук отметил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три "Leopard". Командующий армией генерал-майор Иван Попов заявил, что войска Украины в четверг ночью пытались проломить оборону 58-й армии ВС РФ, чтобы затем выйти к морю. Подрыв Каховской ГЭС Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в ходе брифинга, что президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию на Херсонщине после диверсии на Каховской ГЭС. Врио губернатора Херсона Владимир Сальдо написал в телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань в Херсонской области, есть погибшие и раненые. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с секретарями совбезов стран ОДКБ, что украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня "контрнаступления".
https://ria.ru/20230608/krym-1877097433.html
https://ria.ru/20230608/simvolika-1877094237.html
https://ria.ru/20230608/territoriya-1876803372.html
херсонская область
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1e75c98c90bc886d030cb60f2d46f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , донецкая народная республика, россия, сергей шойгу, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир рогов, владимир сальдо, вооруженные силы рф, разрушение каховской гэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Шойгу, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Рогов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ, Разрушение Каховской ГЭС, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. На запорожском направлении в четверг в 1.30 ночи украинские войска предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на запорожском направлении, за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Артиллерия, авиация и расчеты противотанковых средств нанесли превентивный удар по 47-й мехбригаде украинской армии.
Генерал США заявил о готовности ВСУ убить или пленить всех россиян в Крыму
Шойгу отметил, что специально подготовленные украинские резервные силы не выполнили задачу по прорыву российской обороны на запорожском фронте. Он указал, что украинская бригада, предпринявшая попытку наступления на запорожском направлении, остановлена на всех участках и с большими потерями отошла.
Подробности ночного боя на запорожском направлении
Командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что артиллерия украинских войск в ходе их попытки наступления на запорожском направлении ночью в четверг была подавлена в ходе контрбатарейной борьбы. Он подчеркнул, что первые потери украинские войска во время попытки наступления понесли на минных полях.
Романчук добавил, что комплексы радиоэлектронной борьбы подавили связь и беспилотники украинских сил, пытавшихся наступать на запорожском направлении, противовоздушная оборона сбила 11 БПЛА. Боевые вертолеты ВС РФ наносили удары по атакующим на запорожском направлении украинским войскам с предельно малых высот, уничтожая бронетехнику Киева - на их счету девять танков и БМП противника. Романчук отметил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три "Leopard".
"Мы против нацистов". ООН прокомментировала публикации СМИ о символике ВСУ
Командующий армией генерал-майор Иван Попов заявил, что войска Украины в четверг ночью пытались проломить оборону 58-й армии ВС РФ, чтобы затем выйти к морю.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
сообщил в ходе брифинга, что президент России Владимир Путин
держит на контроле ситуацию на Херсонщине после диверсии на Каховской ГЭС.
Врио губернатора Херсона
Владимир Сальдо написал в телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар по пункту эвакуации из попавшего в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС города Голая Пристань в Херсонской области, есть погибшие и раненые.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил в ходе встречи с секретарями совбезов стран ОДКБ
, что украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть три дня "контрнаступления".
Россия официально приросла еще на 39 000 квадратных километров