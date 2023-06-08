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Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону

Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону - РИА Новости, 08.06.2023

Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону

Специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:52

2023-06-08T15:52

2023-06-08T17:52

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области, заявил министр обороны Сергей Шойгу."На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", — подчеркнул глава Минобороны.Ночью в четверг ВСУ пошли в атаку силами 47-й механизированной бригады численностью до полутора тысяч человек и 150 единиц бронетехники."Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами", — отметил Шойгу.Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на Запорожском направлении, за два часа боя потеряли до 350 человек личного состава, одиннадцать БМП и тридцать танков."Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили", — резюмировал министр обороны.Всего за минувшие сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1876860923.html

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Шойгу о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону Шойгу о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону 2023-06-08T15:52 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев