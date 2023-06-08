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Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону
Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону - РИА Новости, 08.06.2023
Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону
Специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:52
2023-06-08T15:52
2023-06-08T17:52
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сергей шойгу
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вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области, заявил министр обороны Сергей Шойгу."На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", — подчеркнул глава Минобороны.Ночью в четверг ВСУ пошли в атаку силами 47-й механизированной бригады численностью до полутора тысяч человек и 150 единиц бронетехники."Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами", — отметил Шойгу.Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на Запорожском направлении, за два часа боя потеряли до 350 человек личного состава, одиннадцать БМП и тридцать танков."Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили", — резюмировал министр обороны.Всего за минувшие сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
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internet-group@rian.ru
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Шойгу о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону
Шойгу о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону
2023-06-08T15:52
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев
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Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону
Шойгу: ВСУ сегодня ночью безуспешно пытались прорвать оборону на Запорожском направлении