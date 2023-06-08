Рейтинг@Mail.ru
Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 08.06.2023 (обновлено: 17:52 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1877002469.html
Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону
Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону - РИА Новости, 08.06.2023
Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону
Специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:52
2023-06-08T17:52
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877013767_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac990833a1e328b9e722243991c9c5e6.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области, заявил министр обороны Сергей Шойгу."На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", — подчеркнул глава Минобороны.Ночью в четверг ВСУ пошли в атаку силами 47-й механизированной бригады численностью до полутора тысяч человек и 150 единиц бронетехники."Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами", — отметил Шойгу.Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на Запорожском направлении, за два часа боя потеряли до 350 человек личного состава, одиннадцать БМП и тридцать танков.&quot;Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили&quot;, — резюмировал министр обороны.Всего за минувшие сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
https://ria.ru/20230608/nastuplenie-1876860923.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону
Шойгу о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону
2023-06-08T15:52
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877013767_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0d849c81f6c7c4a93720b4525f5a5c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев
Спецрезерв Киева не смог прорвать российскую оборону

Шойгу: ВСУ сегодня ночью безуспешно пытались прорвать оборону на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специально подготовленные украинские резервы не смогли прорвать российскую оборону в Запорожской области, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«
"На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", — подчеркнул глава Минобороны.
Ночью в четверг ВСУ пошли в атаку силами 47-й механизированной бригады численностью до полутора тысяч человек и 150 единиц бронетехники.
"Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами", — отметил Шойгу.
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Рогов заявил о больших потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожье
Вчера, 09:55
Украинские войска, пытавшиеся прорвать оборону на Запорожском направлении, за два часа боя потеряли до 350 человек личного состава, одиннадцать БМП и тридцать танков.
«

"Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили", — резюмировал министр обороны.

Всего за минувшие сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июня, 16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала