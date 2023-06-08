https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876849434.html
В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ
В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ
Российская артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:13
2023-06-08T08:13
2023-06-08T10:26
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
луганская народная республика
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "На Краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка", — сказал военный эксперт.Он уточнил, что в командном пункте находились офицеры ВСУ, а также, по неподтвержденной информации, — иностранцы из блока НАТО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ
Марочко: артиллерия РФ уничтожила офицеров ВСУ, руководивших наступлением у Белогоровки