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В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:13 08.06.2023 (обновлено: 10:26 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876849434.html
В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ
В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023
В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ
Российская артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T08:13
2023-06-08T10:26
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
луганская народная республика
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "На Краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка", — сказал военный эксперт.Он уточнил, что в командном пункте находились офицеры ВСУ, а также, по неподтвержденной информации, — иностранцы из блока НАТО.
луганская народная республика
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безопасность, андрей марочко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ

Марочко: артиллерия РФ уничтожила офицеров ВСУ, руководивших наступлением у Белогоровки

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«
"На Краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка", — сказал военный эксперт.
Он уточнил, что в командном пункте находились офицеры ВСУ, а также, по неподтвержденной информации, — иностранцы из блока НАТО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июня, 16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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