https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876849434.html

В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ

В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ - РИА Новости, 08.06.2023

В ЛНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ

Российская артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T08:13

2023-06-08T08:13

2023-06-08T10:26

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей марочко

луганская народная республика

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866081065_991:452:3333:1770_1920x0_80_0_0_cbf17c7fe4e8421867783748a4965188.jpg

ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "На Краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка", — сказал военный эксперт.Он уточнил, что в командном пункте находились офицеры ВСУ, а также, по неподтвержденной информации, — иностранцы из блока НАТО.

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, андрей марочко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины