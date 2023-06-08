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Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876848575.html
Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт
Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт - РИА Новости, 08.06.2023
Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт
Киевские силовики перебрасывают аэромобильные войска в район населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении для усиления наступательной группировки,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T07:48
2023-06-08T07:48
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Киевские силовики перебрасывают аэромобильные войска в район населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении для усиления наступательной группировки, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении в район населенного пункта Стельмаховка переброшены аэромобильные войска для ведения наступательных действий", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что с краснолиманского направления переброшены часть вооружений и техники, а также личный состав 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
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киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт

Марочко: Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении для наступления

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях
Украинские солдаты на позициях - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Киевские силовики перебрасывают аэромобильные войска в район населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении для усиления наступательной группировки, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На купянском направлении в район населенного пункта Стельмаховка переброшены аэромобильные войска для ведения наступательных действий", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что с краснолиманского направления переброшены часть вооружений и техники, а также личный состав 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июня, 16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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