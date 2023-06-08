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Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт
Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт - РИА Новости, 08.06.2023
Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт
Киевские силовики перебрасывают аэромобильные войска в район населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении для усиления наступательной группировки,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T07:48
2023-06-08T07:48
2023-06-08T07:48
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Киевские силовики перебрасывают аэромобильные войска в район населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении для усиления наступательной группировки, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении в район населенного пункта Стельмаховка переброшены аэромобильные войска для ведения наступательных действий", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что с краснолиманского направления переброшены часть вооружений и техники, а также личный состав 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
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киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт
Марочко: Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении для наступления