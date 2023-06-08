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Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт

Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт - РИА Новости, 08.06.2023

Киев усиливает свою группировку на Купянском направлении, заявил эксперт

Киевские силовики перебрасывают аэромобильные войска в район населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении для усиления наступательной группировки,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T07:48

2023-06-08T07:48

2023-06-08T07:48

специальная военная операция на украине

киев

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Киевские силовики перебрасывают аэромобильные войска в район населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении для усиления наступательной группировки, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении в район населенного пункта Стельмаховка переброшены аэромобильные войска для ведения наступательных действий", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что с краснолиманского направления переброшены часть вооружений и техники, а также личный состав 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

киев

луганская народная республика

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киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность