https://ria.ru/20230608/spasenie-1876888731.html

МЧС рассказало о 75-летнем "хулигане", помогающем спасателям

МЧС рассказало о 75-летнем "хулигане", помогающем спасателям - РИА Новости, 08.06.2023

МЧС рассказало о 75-летнем "хулигане", помогающем спасателям

МЧС России рассказало о "хулигане", который ежедневно оказывает неоценимую помощь спасателям при вскрытии и разборке сгоревших конструкций при пожарах. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:17

2023-06-08T11:17

2023-06-08T12:00

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. МЧС России рассказало о "хулигане", который ежедневно оказывает неоценимую помощь спасателям при вскрытии и разборке сгоревших конструкций при пожарах. Наиболее популярный способ работы по вскрытию дверей - использование инструмента Халлигана в паре с топором пожарного или кувалдой. Инструмент Халлигана – в просторечии "хулиган" – напоминает отмычку, "фомку". С одной его стороны находится наконечник "вилка", с другой – двойной крюк, и этот стальной инструмент может вскрыть и дверные замки, и сорвать петли, и открыть крышку гидранта. "Хулиган" предназначен для выполнения рычажных работ по вскрытию и разборке конструкций при пожаре. В первую очередь - это вскрытие дверей", - говорится в телеграм-канале министерства. Отмечается, что универсальный пожарный лом, он же "хулиган", весит приблизительно три килограмма. По данным из открытых источников, он назван в честь бывшего американского пожарного Хью Хеллигана, создавшего этот инструмент Halligan tool в 1948 году.

https://ria.ru/20230602/robot-1875697850.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хулиган" для спасателей: МЧС показало незаменимый инструмент для вскрытия дверей при пожарах "Хулиган" для спасателей: МЧС показало незаменимый инструмент для вскрытия дверей при пожарах 2023-06-08T11:17 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия