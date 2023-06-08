https://ria.ru/20230608/spasenie-1876888731.html
МЧС рассказало о 75-летнем "хулигане", помогающем спасателям
МЧС рассказало о 75-летнем "хулигане", помогающем спасателям - РИА Новости, 08.06.2023
МЧС рассказало о 75-летнем "хулигане", помогающем спасателям
МЧС России рассказало о "хулигане", который ежедневно оказывает неоценимую помощь спасателям при вскрытии и разборке сгоревших конструкций при пожарах. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:17
2023-06-08T11:17
2023-06-08T12:00
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. МЧС России рассказало о "хулигане", который ежедневно оказывает неоценимую помощь спасателям при вскрытии и разборке сгоревших конструкций при пожарах. Наиболее популярный способ работы по вскрытию дверей - использование инструмента Халлигана в паре с топором пожарного или кувалдой. Инструмент Халлигана – в просторечии "хулиган" – напоминает отмычку, "фомку". С одной его стороны находится наконечник "вилка", с другой – двойной крюк, и этот стальной инструмент может вскрыть и дверные замки, и сорвать петли, и открыть крышку гидранта. "Хулиган" предназначен для выполнения рычажных работ по вскрытию и разборке конструкций при пожаре. В первую очередь - это вскрытие дверей", - говорится в телеграм-канале министерства. Отмечается, что универсальный пожарный лом, он же "хулиган", весит приблизительно три килограмма. По данным из открытых источников, он назван в честь бывшего американского пожарного Хью Хеллигана, создавшего этот инструмент Halligan tool в 1948 году.
https://ria.ru/20230602/robot-1875697850.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876898001_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_3dc28e2390ee130d9a1820a0d1e53572.jpg
"Хулиган" для спасателей: МЧС показало незаменимый инструмент для вскрытия дверей при пожарах
"Хулиган" для спасателей: МЧС показало незаменимый инструмент для вскрытия дверей при пожарах
2023-06-08T11:17
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС рассказало о 75-летнем "хулигане", помогающем спасателям
МЧС рассказало о 75-летнем "хулигане", помогающем спасателям вскрывать двери на пожарах
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. МЧС России рассказало о "хулигане", который ежедневно оказывает неоценимую помощь спасателям при вскрытии и разборке сгоревших конструкций при пожарах.
Наиболее популярный способ работы по вскрытию дверей - использование инструмента Халлигана в паре с топором пожарного или кувалдой. Инструмент Халлигана – в просторечии "хулиган" – напоминает отмычку, "фомку".
С одной его стороны находится наконечник "вилка", с другой – двойной крюк, и этот стальной инструмент может вскрыть и дверные замки, и сорвать петли, и открыть крышку гидранта.
«
"Хулиган" предназначен для выполнения рычажных работ по вскрытию и разборке конструкций при пожаре. В первую очередь - это вскрытие дверей", - говорится в телеграм-канале министерства.
Отмечается, что универсальный пожарный лом, он же "хулиган", весит приблизительно три килограмма.
По данным из открытых источников, он назван в честь бывшего американского пожарного Хью Хеллигана, создавшего этот инструмент Halligan tool в 1948 году.
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