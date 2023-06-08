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В Приамурье экс-депутата оштрафовали за демонстрацию нацисткой символики

В Приамурье экс-депутата оштрафовали за демонстрацию нацисткой символики - РИА Новости, 08.06.2023

В Приамурье экс-депутата оштрафовали за демонстрацию нацисткой символики

Экс-депутат заксобрания Приамурья Сергей Труш оштрафован городским судом Благовещенска за демонстрацию нацисткой символики, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:49

2023-06-08T12:49

2023-06-08T12:49

россия

амурская область

благовещенск

благовещенский городской суд

лдпр

shaman (ярослав дронов)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн – РИА Новости. Экс-депутат заксобрания Приамурья Сергей Труш оштрафован городским судом Благовещенска за демонстрацию нацисткой символики, сообщает пресс-служба суда. В телеграм-канале "Благовещенск №1" Труш опубликовал видеоролик с пародией на песню певца SHAMAN "Мы". Его автор - "Дед Архимед" - сравнивает певца с мальчиком-нацистом из фильма "Кабаре". Фильм в свое время получил 8 наград "Оскар", а в 1988 году был показан в СССР. Собственно кадры из "Кабаре", на которых изображена свастика, стали основой обвинения. "Рассматривал действия певца как совершенно неправильные, хотя данный видеоролик почему-то не запрещен в РФ. Как человек коммунистических взглядов, Труш С.А. не мог пропагандировать нацизм. В свободное время занимается борьбой с незнанием о том, что такое фашизм. Полагал, что именно в ролике исполнителя "SHAMAN" имеются нацистские элементы, что недопустимо. Пропаганды нацизма не вел. Публикация носила научно-просветительский характер", - говорится в материалах суда, которые опубликовал в соцсетях Труш. В Благовещенском городском суде РИА Новости подтвердили, что "дело рассмотрено 08.06.2023, судья назначила штраф 1500 рублей", но не стали уточнять подробностей. На сайте суда в открытом доступе указано, что Трушу вынесено постановление о назначении административного наказания по статье 20.3. КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". Сам Труш назвал такое решение "театром абсурда". 7 декабря 2022 года Труша оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии РФ. В судебном заседании он вину в совершении административного правонарушения не признал. С 2017 по 2020 год Труш был депутатом законодательного собрания Амурской области от ЛДПР. Благовещенцам он запомнился тем, что в 2019 году оценил свой официальный годовой доход в 3 копейки, что вызвало общественный резонанс и повлекло проверку прокуратуры.

https://ria.ru/20230530/shtraf-1875119205.html

https://ria.ru/20230317/z-1858554565.html

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Екатерина Зайцева

россия, амурская область, благовещенск, благовещенский городской суд, лдпр, shaman (ярослав дронов) , общество