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Шойгу провел проверку арсеналов Западного военного округа - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 08.06.2023 (обновлено: 18:18 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/shoygu-1877038971.html
Шойгу провел проверку арсеналов Западного военного округа
Шойгу провел проверку арсеналов Западного военного округа - РИА Новости, 08.06.2023
Шойгу провел проверку арсеналов Западного военного округа
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа указал на важность своевременных поставок снарядов и... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:32
2023-06-08T18:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет подразделениям в зону спецоперации, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "На арсенале хранения артиллерийских боеприпасов и ракет глава российского военного ведомства проверил организацию выполнения регламентного технического обслуживания, ремонта и снаряжения боеприпасов. Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки", - говорится в сообщении."В ходе общения с представителями предприятия промышленности Министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику", - сообщили в Минобороны."Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь", - приводит министерство слова Шойгу.
https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876998441.html
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Шойгу проводит проверку арсеналов и баз хранения ЗВО
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет подразделениям в зону спецоперации, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу провел проверку арсеналов Западного военного округа

Шойгу указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет в зону спецоперации

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет подразделениям в зону спецоперации, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"На арсенале хранения артиллерийских боеприпасов и ракет глава российского военного ведомства проверил организацию выполнения регламентного технического обслуживания, ремонта и снаряжения боеприпасов. Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки", - говорится в сообщении.
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"В ходе общения с представителями предприятия промышленности Министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику", - сообщили в Минобороны.
"Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь", - приводит министерство слова Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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