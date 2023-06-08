https://ria.ru/20230608/shoygu-1877038971.html

Шойгу провел проверку арсеналов Западного военного округа

Шойгу провел проверку арсеналов Западного военного округа - РИА Новости, 08.06.2023

Шойгу провел проверку арсеналов Западного военного округа

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа указал на важность своевременных поставок снарядов и... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:32

2023-06-08T17:32

2023-06-08T18:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет подразделениям в зону спецоперации, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "На арсенале хранения артиллерийских боеприпасов и ракет глава российского военного ведомства проверил организацию выполнения регламентного технического обслуживания, ремонта и снаряжения боеприпасов. Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки", - говорится в сообщении."В ходе общения с представителями предприятия промышленности Министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику", - сообщили в Минобороны."Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь", - приводит министерство слова Шойгу.

https://ria.ru/20230608/spetsoperatsiya-1876998441.html

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Шойгу проводит проверку арсеналов и баз хранения ЗВО Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет подразделениям в зону спецоперации, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. 2023-06-08T17:32 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу