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Тимченко осмотрел в Пензе самую крупную в Поволжье школу - РИА Новости, 08.06.2023
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Пензенская область
Пензенская область
 
23:30 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/shkola-1877104692.html
Тимченко осмотрел в Пензе самую крупную в Поволжье школу
Тимченко осмотрел в Пензе самую крупную в Поволжье школу - РИА Новости, 08.06.2023
Тимченко осмотрел в Пензе самую крупную в Поволжье школу
Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко в ходе визита в Пензу заявил, что впечатлен большой и современной школой на 2425 мест, которая строится в РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:30
2023-06-08T23:30
пензенская область
пенза
пензенская область
поволжье
олег мельниченко
вячеслав тимченко
совет федерации рф
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ПЕНЗА, 8 июн - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко в ходе визита в Пензу заявил, что впечатлен большой и современной школой на 2425 мест, которая строится в молодом микрорайоне "Город Спутник" и станет самой крупной в Приволжском федеральном округе. "Впечатлен новой школой. Честно признаюсь, видел много школ, но не встречал еще такой большой и такой современной", - цитирует слова Тимченко пресс-служба правительства региона. Сенатор вместе с губернатором Олегом Мельниченко в четверг осмотрели строящуюся школу, которая, как планируется, с 1 сентября уже примет учеников. По словам главы региона, рассматривается возможность присвоения самой большой в ПФО школе имени героя, связанного с Пензенской областью. Тимченко отметил, что целесообразно провести опрос родителей будущих учеников учреждения. "Мнение жителей, тем более молодых, которые живут в этом микрорайоне, чьи дети будут здесь учиться, надо учитывать. У нас в России и в Пензенской области очень много великих людей, героев – не только тех, кто отстаивал нашу свободу и независимость во время Великой Отечественной войны, но и сегодня защищают рубежи нашей Родины. Уверен, что у вас очень много людей достойных, чье имя могло бы носить образовательное учреждение", - заявил сенатор, подчеркнув важность военно-патриотического и трудового воспитания школьников. Уточняется, что общая стоимость объекта превысила 3,2 миллиарда рублей, объект готов на 85%, уже началась поставка компьютеров, оборудования для пищеблока и медицинских кабинетов, актового и спортивного залов, ведется закупка мебели. Мельниченко отметил, что в новой школе откроют пять профилей обучения и в новом учебном заведении будет всё, чтобы организовать современный образовательный процесс. "Но с точки зрения развития данного микрорайона здесь нужна ещё одна школа, на 1100 мест", - цитирует слова губернатора пресс-служба. По его словам, в микрорайоне достаточно благоустроенные дворы, но есть потребность в спортивных площадках. "Для тех, кто постарше, школа будет функционировать в вечернее время. Я выступаю за то, чтобы она была центром общественного притяжения, чтобы на её базе действовали спортивные секции, площадки, кружки. Всё дополнительное образование будем переводить в школу. Думаю, что заложенное здесь спортивное ядро, будет также работать для детей микрорайона", - подчеркнул Мельниченко.
https://ria.ru/20230518/byust-1872704867.html
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пенза, пензенская область, поволжье, олег мельниченко, вячеслав тимченко, совет федерации рф
Пензенская область, Пенза, Пензенская область, Поволжье, Олег Мельниченко, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
Тимченко осмотрел в Пензе самую крупную в Поволжье школу

Сенатор Тимченко осмотрел в Пензе самую крупную в Поволжье школу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Тимченко
Вячеслав Тимченко - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Тимченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 8 июн - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко в ходе визита в Пензу заявил, что впечатлен большой и современной школой на 2425 мест, которая строится в молодом микрорайоне "Город Спутник" и станет самой крупной в Приволжском федеральном округе.
"Впечатлен новой школой. Честно признаюсь, видел много школ, но не встречал еще такой большой и такой современной", - цитирует слова Тимченко пресс-служба правительства региона.
Город Пенза - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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Сенатор вместе с губернатором Олегом Мельниченко в четверг осмотрели строящуюся школу, которая, как планируется, с 1 сентября уже примет учеников. По словам главы региона, рассматривается возможность присвоения самой большой в ПФО школе имени героя, связанного с Пензенской областью. Тимченко отметил, что целесообразно провести опрос родителей будущих учеников учреждения.
"Мнение жителей, тем более молодых, которые живут в этом микрорайоне, чьи дети будут здесь учиться, надо учитывать. У нас в России и в Пензенской области очень много великих людей, героев – не только тех, кто отстаивал нашу свободу и независимость во время Великой Отечественной войны, но и сегодня защищают рубежи нашей Родины. Уверен, что у вас очень много людей достойных, чье имя могло бы носить образовательное учреждение", - заявил сенатор, подчеркнув важность военно-патриотического и трудового воспитания школьников.
Уточняется, что общая стоимость объекта превысила 3,2 миллиарда рублей, объект готов на 85%, уже началась поставка компьютеров, оборудования для пищеблока и медицинских кабинетов, актового и спортивного залов, ведется закупка мебели.
Мельниченко отметил, что в новой школе откроют пять профилей обучения и в новом учебном заведении будет всё, чтобы организовать современный образовательный процесс. "Но с точки зрения развития данного микрорайона здесь нужна ещё одна школа, на 1100 мест", - цитирует слова губернатора пресс-служба.
По его словам, в микрорайоне достаточно благоустроенные дворы, но есть потребность в спортивных площадках. "Для тех, кто постарше, школа будет функционировать в вечернее время. Я выступаю за то, чтобы она была центром общественного притяжения, чтобы на её базе действовали спортивные секции, площадки, кружки. Всё дополнительное образование будем переводить в школу. Думаю, что заложенное здесь спортивное ядро, будет также работать для детей микрорайона", - подчеркнул Мельниченко.
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Пензенская областьПензаПензенская областьПоволжьеОлег МельниченкоВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФ
 
 
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