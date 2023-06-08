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В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты - РИА Новости, 08.06.2023
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11:54 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/samogon-1876897578.html
В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты
В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты - РИА Новости, 08.06.2023
В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты
Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и идёт их реклама. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:54
2023-06-08T11:54
общество
здоровье - общество
россия
алексей куринный
госдума рф
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и идёт их реклама. "Неправильно, когда сегодня в открытой продаже у нас продаются самогонные аппараты, более того, идёт реклама этих самогонных аппаратов, когда уже сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных", - сказал парламентарий на конференции "Смертельный сидр - как не стать жертвой паленого алкоголя?". Депутат отметил, что в виду дешевизны таких напитков граждане потребляют их с каждым годом всё больше. В последние несколько дней от употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек, еще около 60 лечатся в больницах. По данным полиции, экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.
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общество, здоровье - общество, россия, алексей куринный, госдума рф, массовое отравление сидром в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Куринный, Госдума РФ, Массовое отравление сидром в России
В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты

Депутат Куринный назвал неправильным открыто продавать и рекламировать самогонные аппараты

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкСамогонный аппарат
Самогонный аппарат - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Самогонный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и идёт их реклама.
"Неправильно, когда сегодня в открытой продаже у нас продаются самогонные аппараты, более того, идёт реклама этих самогонных аппаратов, когда уже сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных", - сказал парламентарий на конференции "Смертельный сидр - как не стать жертвой паленого алкоголя?".
Депутат отметил, что в виду дешевизны таких напитков граждане потребляют их с каждым годом всё больше.
В последние несколько дней от употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек, еще около 60 лечатся в больницах. По данным полиции, экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.
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