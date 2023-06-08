https://ria.ru/20230608/samogon-1876897578.html
В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты
В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты - РИА Новости, 08.06.2023
В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты
Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и идёт их реклама. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:54
2023-06-08T11:54
2023-06-08T11:54
общество
здоровье - общество
россия
алексей куринный
госдума рф
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и идёт их реклама. "Неправильно, когда сегодня в открытой продаже у нас продаются самогонные аппараты, более того, идёт реклама этих самогонных аппаратов, когда уже сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных", - сказал парламентарий на конференции "Смертельный сидр - как не стать жертвой паленого алкоголя?". Депутат отметил, что в виду дешевизны таких напитков граждане потребляют их с каждым годом всё больше. В последние несколько дней от употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек, еще около 60 лечатся в больницах. По данным полиции, экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.
https://ria.ru/20230515/samogon-1871874698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, алексей куринный, госдума рф, массовое отравление сидром в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Куринный, Госдума РФ, Массовое отравление сидром в России
В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты
Депутат Куринный назвал неправильным открыто продавать и рекламировать самогонные аппараты
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и идёт их реклама.
"Неправильно, когда сегодня в открытой продаже у нас продаются самогонные аппараты, более того, идёт реклама этих самогонных аппаратов, когда уже сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных", - сказал парламентарий на конференции "Смертельный сидр - как не стать жертвой паленого алкоголя?".
Депутат отметил, что в виду дешевизны таких напитков граждане потребляют их с каждым годом всё больше.
В последние несколько дней от употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек, еще около 60 лечатся в больницах. По данным полиции, экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.
В России стали чаще взрываться самогонные аппараты