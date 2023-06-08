https://ria.ru/20230608/samogon-1876897578.html

В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты

В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты - РИА Новости, 08.06.2023

В Госдуме призвали убрать из открытой продажи самогонные аппараты

Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и идёт их реклама. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:54

2023-06-08T11:54

2023-06-08T11:54

общество

здоровье - общество

россия

алексей куринный

госдума рф

массовое отравление сидром в россии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал неправильным то, что в России в открытой продаже есть самогонные аппараты и идёт их реклама. "Неправильно, когда сегодня в открытой продаже у нас продаются самогонные аппараты, более того, идёт реклама этих самогонных аппаратов, когда уже сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных", - сказал парламентарий на конференции "Смертельный сидр - как не стать жертвой паленого алкоголя?". Депутат отметил, что в виду дешевизны таких напитков граждане потребляют их с каждым годом всё больше. В последние несколько дней от употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек, еще около 60 лечатся в больницах. По данным полиции, экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.

https://ria.ru/20230515/samogon-1871874698.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, алексей куринный, госдума рф, массовое отравление сидром в россии