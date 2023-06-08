https://ria.ru/20230608/proekt-1876940424.html

Проект "Российский учитель за рубежом" расширят на Кубу, Китай и Египет

Проект "Российский учитель за рубежом" расширят на Кубу, Китай и Египет - РИА Новости, 08.06.2023

Проект "Российский учитель за рубежом" расширят на Кубу, Китай и Египет

Министерство просвещения России расширит в 2023-2024 учебном году проект "Российский учитель за рубежом" на Египет, Китай, Кубу и Венесуэлу, следует из... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:46

2023-06-08T13:46

2023-06-08T13:46

год педагога и наставника

социальный навигатор

сергей кравцов

общество

сн_образование

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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России расширит в 2023-2024 учебном году проект "Российский учитель за рубежом" на Египет, Китай, Кубу и Венесуэлу, следует из презентации главы министерства Сергея Кравцова, которую он показал в ходе своего выступления на международном форуме министров образования "Формируя будущее". "Проект "Российский учитель за рубежом " направлен на повышение качества преподавания и изучение русского языка и общеобразовательного предмета на русском языке. 2023/2024 учебный год: Китай, Венесуэла, Куба, Египет, 632 учителя методиста", - сказано в презентации. Согласно презентации, в 2022-2023 учебном году в рамках проекта преподавать в другие страны поехали 379 учителей, они отправились в Таджикистан, Киргизию, Вьетнам, Монголию, Сербию, Узбекистан и Турцию. "Российский учитель за рубежом" - гуманитарный проект, который реализуется Минпросвещения России совместно с министерствами образования стран-партнеров. Проект стартовал в 2017 году в Узбекистане, в 2019 году к нему присоединились Киргизия, Монголия и Сербия, а с 2021 года проект реализуется во Вьетнаме и Узбекистане. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сергей кравцов, общество, сн_образование