Рейтинг@Mail.ru
Проект "Российский учитель за рубежом" расширят на Кубу, Китай и Египет - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:46 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/proekt-1876940424.html
Проект "Российский учитель за рубежом" расширят на Кубу, Китай и Египет
Проект "Российский учитель за рубежом" расширят на Кубу, Китай и Египет - РИА Новости, 08.06.2023
Проект "Российский учитель за рубежом" расширят на Кубу, Китай и Египет
Министерство просвещения России расширит в 2023-2024 учебном году проект "Российский учитель за рубежом" на Египет, Китай, Кубу и Венесуэлу, следует из... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:46
2023-06-08T13:46
год педагога и наставника
социальный навигатор
сергей кравцов
общество
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852515253_0:186:3311:2048_1920x0_80_0_0_11298537d46bdb6fdff0ed97e0f45924.jpg
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России расширит в 2023-2024 учебном году проект "Российский учитель за рубежом" на Египет, Китай, Кубу и Венесуэлу, следует из презентации главы министерства Сергея Кравцова, которую он показал в ходе своего выступления на международном форуме министров образования "Формируя будущее". "Проект "Российский учитель за рубежом " направлен на повышение качества преподавания и изучение русского языка и общеобразовательного предмета на русском языке. 2023/2024 учебный год: Китай, Венесуэла, Куба, Египет, 632 учителя методиста", - сказано в презентации. Согласно презентации, в 2022-2023 учебном году в рамках проекта преподавать в другие страны поехали 379 учителей, они отправились в Таджикистан, Киргизию, Вьетнам, Монголию, Сербию, Узбекистан и Турцию. "Российский учитель за рубежом" - гуманитарный проект, который реализуется Минпросвещения России совместно с министерствами образования стран-партнеров. Проект стартовал в 2017 году в Узбекистане, в 2019 году к нему присоединились Киргизия, Монголия и Сербия, а с 2021 года проект реализуется во Вьетнаме и Узбекистане. -0-
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852515253_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_c0804f7519fe0507e063065aa983d667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
социальный навигатор, сергей кравцов, общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Сергей Кравцов, Общество, СН_Образование

Проект "Российский учитель за рубежом" расширят на Кубу, Китай и Египет

© iStock.com / baonaОткрытая книга на ноутбуке
Открытая книга на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© iStock.com / baona
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России расширит в 2023-2024 учебном году проект "Российский учитель за рубежом" на Египет, Китай, Кубу и Венесуэлу, следует из презентации главы министерства Сергея Кравцова, которую он показал в ходе своего выступления на международном форуме министров образования "Формируя будущее".
"Проект "Российский учитель за рубежом " направлен на повышение качества преподавания и изучение русского языка и общеобразовательного предмета на русском языке. 2023/2024 учебный год: Китай, Венесуэла, Куба, Египет, 632 учителя методиста", - сказано в презентации.
Согласно презентации, в 2022-2023 учебном году в рамках проекта преподавать в другие страны поехали 379 учителей, они отправились в Таджикистан, Киргизию, Вьетнам, Монголию, Сербию, Узбекистан и Турцию.
"Российский учитель за рубежом" - гуманитарный проект, который реализуется Минпросвещения России совместно с министерствами образования стран-партнеров. Проект стартовал в 2017 году в Узбекистане, в 2019 году к нему присоединились Киргизия, Монголия и Сербия, а с 2021 года проект реализуется во Вьетнаме и Узбекистане. -0-
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСергей КравцовОбществоСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала