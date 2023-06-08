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Приамурье получит более полумиллиарда рублей на современные библиотеки

Приамурье получит более полумиллиарда рублей на современные библиотеки - РИА Новости, 08.06.2023

Приамурье получит более полумиллиарда рублей на современные библиотеки

Амурской области на реализацию нацпроекта "Культура" в текущем году выделено более 538 миллионов рублей, на эти средства в регионе капитально отремонтируют 20... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:47

2023-06-08T13:47

2023-06-08T13:47

амурская область

москва

амурская область

василий орлов (губернатор)

татьяна голикова

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн – РИА Новости. Амурской области на реализацию нацпроекта "Культура" в текущем году выделено более 538 миллионов рублей, на эти средства в регионе капитально отремонтируют 20 объектов, закупят новое оборудование и музыкальные инструменты, сообщает правительство Приамурья. Об этом губернатор Василий Орлов рассказал на федеральном совещании, посвященном реализации нацпроекта "Культура". Его провела зампред российского правительства Татьяна Голикова. Как отметил глава Приамурья, людям нравятся современные библиотеки и клубы. "На эти средства мы капитально ремонтируем четыре сельских Дома культуры, семь детских школ искусств. Модернизируем девять библиотек. Оснащаем новым оборудованием четыре музея. Для восьми детских школ искусств закупаем музыкальные инструменты и учебные материалы. В рамках нацпроекта активно идет масштабная реконструкция Амурского областного Дома народного творчества. Как показала практика, такие серьезные вложения в сферу культуры имеют хороший эффект. Развитая культурная инфраструктура напрямую влияет на качество жизни амурчан", - сказал Орлов. В рамках нацпроекта в Амурской области также проводится большая работа с деятелями культуры. В этом году государственную поддержку уже получили семь лучших работников сельских учреждений культуры и девять лучших сельских учреждений культуры. На реализацию творческих проектов четырем некоммерческим организациям выделили гранты от областного министерства культуры и национальной политики. 217 специалистов региональных организаций культуры в этом году пройдут курсы повышение квалификации на базе высших учебных заведений страны, а 50 амурских школьников примут участие в культурно-образовательных программах в Москве и Санкт-Петербурге. Как подчеркнула на заседании Голикова, 2023-й и следующий год являются ключевыми с точки зрения подведения итогов нацпроекта за весь период. Она сообщила, что в прошлом году все запланированные в рамках нацпроекта мероприятия были выполнены. "В 2023 году из федерального бюджета на реализацию нацпроекта регионам выделено 24,5 миллиарда рублей. На текущий момент все показатели национального проекта выполнены в полном объёме в соответствии с помесячным планом", - сказала вице-премьер. По её словам, в текущем году уже создано и капитально отремонтировано более 2,1 тысячи объектов в сфере культуры – всего в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию более 2,6 тысячи объектов. Новое оборудование получили около 4,9 тысячи детских школ искусств и музыкальных училищ, поддержано 6,1 тысячи творческих инициатив и проектов. Участниками культурно-просветительских программ стали 303,6 тысячи школьников, а число обращений к цифровым ресурсам превысило 111 миллионов. "Нам необходимо сосредоточиться на безусловном и своевременном выполнении всех мероприятий нацпроекта "Культура", а главам регионов взять на контроль исполнение каждого результата", – отметила в заключение вице-премьер.

https://ria.ru/20230215/remont-1852268702.html

https://ria.ru/20230303/vosstanovlenie-1855727768.html

https://realty.ria.ru/20221124/kapremont-1833840018.html

москва

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, амурская область, василий орлов (губернатор), татьяна голикова