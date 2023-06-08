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Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 08.06.2023 (обновлено: 15:56 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/poteri-1877002598.html
Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня
Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня - РИА Новости, 08.06.2023
Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня
Украинские войска за минувшие сутки потеряли в боях 945 военных и более 100 единиц военной техники, заявил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:52
2023-06-08T15:56
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли в боях 945 военных и более 100 единиц военной техники, заявил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу."За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7 июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения", - сказал он.
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня

Министр обороны Шойгу: ВСУ потеряли 945 человек, 33 танка, 28 машин пехоты в боях 7 июня

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли в боях 945 военных и более 100 единиц военной техники, заявил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7 июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения", - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Шойгу
 
 
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