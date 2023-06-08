https://ria.ru/20230608/poteri-1877002598.html

Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня

Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня - РИА Новости, 08.06.2023

Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня

Украинские войска за минувшие сутки потеряли в боях 945 военных и более 100 единиц военной техники, заявил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:52

2023-06-08T15:52

2023-06-08T15:56

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли в боях 945 военных и более 100 единиц военной техники, заявил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу."За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7 июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2023

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россия, сергей шойгу