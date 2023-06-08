https://ria.ru/20230608/poteri-1877002598.html
Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня
Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня - РИА Новости, 08.06.2023
Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня
Украинские войска за минувшие сутки потеряли в боях 945 военных и более 100 единиц военной техники, заявил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:52
2023-06-08T15:52
2023-06-08T15:56
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_705150b732db9b50691955b35078a47b.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли в боях 945 военных и более 100 единиц военной техники, заявил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу."За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7 июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8736ead1634cf1df1be6a7060eacb8b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу оценил потери украинских военных за 7 июня
Министр обороны Шойгу: ВСУ потеряли 945 человек, 33 танка, 28 машин пехоты в боях 7 июня