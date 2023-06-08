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Эксперты рассказали, сколько переплачивают невысыпающимся россиянам

Эксперты рассказали, сколько переплачивают невысыпающимся россиянам - РИА Новости, 08.06.2023

Эксперты рассказали, сколько переплачивают невысыпающимся россиянам

Работодатели теряют из-за невысыпающихся сотрудников по три с половиной триллиона рублей в год, пишет РБК со ссылкой на исследование НАФИ. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T06:38

2023-06-08T06:38

2023-06-08T10:44

рбк (медиагруппа)

аналитический центр нафи

сон

зарплата

работа

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Работодатели теряют из-за невысыпающихся сотрудников по три с половиной триллиона рублей в год, пишет РБК со ссылкой на исследование НАФИ."Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает работнику. <...> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 миллиард рублей в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год по всей России", — говорится в публикации.В мае центр НАФИ опросил полторы тысячи человек, работающих по найму. Как показало это исследование, россияне в среднем ощущают недосып четыре дня в неделю. Примерно половина респондентов заявили о недостатке сна, а 30 процентов отметили снижение эффективности работы при недосыпе на 51-75 процентов.Больше всех страдают от недосыпа люди в возрасте от 35 до 44 лет, причем женщин среди них оказалось больше на восемь процентов.

https://ria.ru/20210530/sindrom-1734787207.html

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рбк (медиагруппа), аналитический центр нафи, сон, зарплата, работа