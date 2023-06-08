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Эксперты рассказали, сколько переплачивают невысыпающимся россиянам - РИА Новости, 08.06.2023
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06:38 08.06.2023 (обновлено: 10:44 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/pereplaty-1876846760.html
Эксперты рассказали, сколько переплачивают невысыпающимся россиянам
Эксперты рассказали, сколько переплачивают невысыпающимся россиянам - РИА Новости, 08.06.2023
Эксперты рассказали, сколько переплачивают невысыпающимся россиянам
Работодатели теряют из-за невысыпающихся сотрудников по три с половиной триллиона рублей в год, пишет РБК со ссылкой на исследование НАФИ. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T06:38
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рбк (медиагруппа)
аналитический центр нафи
сон
зарплата
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Работодатели теряют из-за невысыпающихся сотрудников по три с половиной триллиона рублей в год, пишет РБК со ссылкой на исследование НАФИ.&quot;Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает работнику. &lt;...&gt; Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 миллиард рублей в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год по всей России&quot;, — говорится в публикации.В мае центр НАФИ опросил полторы тысячи человек, работающих по найму. Как показало это исследование, россияне в среднем ощущают недосып четыре дня в неделю. Примерно половина респондентов заявили о недостатке сна, а 30 процентов отметили снижение эффективности работы при недосыпе на 51-75 процентов.Больше всех страдают от недосыпа люди в возрасте от 35 до 44 лет, причем женщин среди них оказалось больше на восемь процентов.
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рбк (медиагруппа), аналитический центр нафи, сон, зарплата, работа
РБК (медиагруппа), Аналитический центр НАФИ, Сон, Зарплата, Работа
Эксперты рассказали, сколько переплачивают невысыпающимся россиянам

НАФИ: переплаты невысыпающимся россиянам составили 3,5 триллиона рублей в год

© Фото : Unsplash/Alexander GreyДевушка во время сна
Девушка во время сна - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Unsplash/Alexander Grey
Девушка во время сна. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Работодатели теряют из-за невысыпающихся сотрудников по три с половиной триллиона рублей в год, пишет РБК со ссылкой на исследование НАФИ.
«

"Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает работнику. <...> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 миллиард рублей в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год по всей России", — говорится в публикации.

В мае центр НАФИ опросил полторы тысячи человек, работающих по найму. Как показало это исследование, россияне в среднем ощущают недосып четыре дня в неделю. Примерно половина респондентов заявили о недостатке сна, а 30 процентов отметили снижение эффективности работы при недосыпе на 51-75 процентов.
Больше всех страдают от недосыпа люди в возрасте от 35 до 44 лет, причем женщин среди них оказалось больше на восемь процентов.
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