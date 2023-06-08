https://ria.ru/20230608/patrulirovanie-1876867195.html
В МИД КНР прокомментировали совместное патрулирование ВС России и Китая
В МИД КНР прокомментировали совместное патрулирование ВС России и Китая - РИА Новости, 08.06.2023
В МИД КНР прокомментировали совместное патрулирование ВС России и Китая
Совместные патрулирования ВС России и Китая соответствуют международному закону и не направлены против других стран, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:21
2023-06-08T10:21
2023-06-08T10:32
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россия
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ПЕКИН, 8 июн - РИА Новости. Совместные патрулирования ВС России и Китая соответствуют международному закону и не направлены против других стран, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Совместные патрулирования России и Китая соответствуют международному закону, они не направлены против какой-то определенной страны", - сказал Ван Вэньбинь.В среду в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что экипажи ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония передала России и Китаю по дипломатическим каналам свою озабоченность в связи с облетом российских и китайских самолетов во вторник и среду.
https://ria.ru/20230607/zayavlenie-1876818853.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире
В МИД КНР прокомментировали совместное патрулирование ВС России и Китая
МИД Китая: совместные патрулирования ВС России и Китая не направлены против других стран
ПЕКИН, 8 июн - РИА Новости. Совместные патрулирования ВС России и Китая соответствуют международному закону и не направлены против других стран, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Совместные патрулирования России и Китая соответствуют международному закону, они не направлены против какой-то определенной страны", - сказал Ван Вэньбинь.
В среду в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что экипажи ВКС
России и ВВС Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно
заявил, что Япония
передала России и Китаю по дипломатическим каналам свою озабоченность в связи с облетом российских и китайских самолетов во вторник и среду.
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